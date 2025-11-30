Scalpers se reinventa: la firma que fundó Rafa Medina salta al terreno de juego y vestirá al RCD Espanyol

Scalpers se convertirá en el proveedor del RCD Espanyol durante las dos próximas temporadas. La firma fundada por Borja Vázquez, Rafael de Medina (duque de Feria) y Alfonso Vivancos, estrecha de esta manera su vínculo con el mundo del fútbol a través de un histórico acuerdo y se encargará de diseñar la indumentaria del equipo barcelonés.

La famosa marca sevillana vestirá a los jugadores del primer equipo masculina, incluyendo el cuerpo técnico y la directiva, quienes vestirán su ropa durante los desplazamientos y en eventos fuera del césped. Scalpers promete aportar «piezas de estilo contemporáneo elegante, pero manteniéndose fieles a su identidad y a los valores del club catalán», detallan. Una unión que también pretende acercar la imagen del equipo blanquiazul a los nuevos públicos.

El RCD Espanyol disputando un partido. (Foto: Gtres)

Tal y como señalan en su web, «con este nuevo acuerdo, el RCD Espanyol continúa consolidando su posicionamiento de marca y su crecimiento en el ámbito corporativo». Así mismo, fortalecen su red de colaboradores y reafirman su capacidad «para atraer a empresas de referencia que comparten sus valores y visión de futuro».

Una alianza que más allá del terreno de juego

«Para el RCD Espanyol es un orgullo contar con Scalpers como proveedor oficial de moda», se ha pronunciado al respecto el consejero delegado de la entidad deportiva, Mao Ye Wu. «Su estilo y su manera de entender la elegancia encajan plenamente con nuestra identidad como club», asegura.

Esta tampoco es la primera incursión de la firma en el mundo del fútbol, ya que a mediados del 2024 se convirtieron en «official outfit partner» del Sporting de Lisboa, encargados de vestir al equipo luso fuera del terreno de juego. Una manera de reforzar sus vínculos con el deporte portugués tras haber ejercido también como colaboradores oficiales del torneo de golf Open de Portugal de Royal Óbidos 2024. Una campaña que se lanzó bajo el lema: «Mucho más que amor por la camiseta».

Escaparate de una tienda de Scalpers. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Scalpers también acaba de renovar su compromiso con La Real Sociedad, que seguirá vistiendo las prendas de la firma hasta 2029, según informaron a través de un comunicado. Una alianza que nacía en 2023, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo.

La incursión de Scalpers en el mundo deportivo

«Para la Real Sociedad es un orgullo colaborar tres años más con la marca Scalpers y poder lucir su línea de ropa moderna y elegante», anunciaba el club a través de un comunicado emitido hace apenas unos días. Así, continuarán vistiéndose y promocionando a la marca española en sus desplazamientos y en todas las competiciones oficiales en las que participen, -al igual que se compromete a hacer el RCD Espanyol-.

Victoria Federica en un evento de Scalpers. (Foto: Gtres)

En cuanto a su historia, Scalpers fue fundada inicialmente como una firma de moda masculina, aunque años después, -2012 y 2018, concretamente-, decidieron incluir una línea infantil y una propuesta femenina. En 2021, también lanzaron Scalpers Home, enfocada en decoración para el hogar.

Desde su fundación en 2007, la empresa ha sufrido un enorme crecimiento nacional e internacional. De hecho, actualmente Scalpers tiene más de 300 tiendas distribuidas en más de 10 países y se ha consolidado como un auténtico referente de la moda española.