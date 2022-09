Sara Carbonero nos enseña como es el flequillo de moda para este otoño

Sara Carbonero nos enseña el flequillo que más veremos este otoño, todo un básico si queremos quitarnos años con un elemento fundamental. La influencer y periodista Sara Carbonero ha vuelto a sus inicios después de una temporada complicada. Esta guerrera ha luchado con todas sus fuerzas y ha vuelto con más fuerza que nunca. El flequillo de Sara Carbonero es uno de los más favorecedores que podemos copiar fácilmente. Nos quitará años y nos ayudará a sanear la melena después del verano, toma nota de cómo conseguirlo.

El flequillo de moda para este otoño lo lleva Sara Carbonero

La periodista Sara Carbonero se prepara para el otoño con un increíble cambio de look de lo más sencillo y favorecedor. No necesita cortar su bonita melena para cambiar un poco de estilo. Solo las manos de un buen peluquero y una idea atemporal y bonita como el flequillo pueden imponerse en este estilismo.

Después del verano es hora de apostar por un buen cambio. Necesitamos volver a recuperar el esplendor de un peinado que se ha perdido en las olas del mar. El agua y el sol pueden acabar dañando la melena si no la cuidamos lo suficiente. Aunque después de esta temporada, un buen corte nunca viene mal.

Vamos a dejar el largo o cortar un poco las puntas para acabar dándole el acabado final que buscamos. Una melena sana que visualmente cuidaremos empezando por el flequillo, el secreto de muchas mujeres para quitarse años. Es una de las técnicas más utilizadas para lucir mucho más joven.

Un flequillo que resalte los pómulos y nos haga parecer más joven es la mejor forma de empezar la nueva temporada. En este caso, optaremos por un flequillo largo que como Sara Carbonero nos muestra lo podemos peinar de varias formas distintas. Una versatilidad máxima que acaba cumpliendo con la función principal.

Al ser despuntado permite peinarlo más rápidamente. No debe quedar perfecto sino todo lo contrario. Lo puedes secar al aire y darle un poco de volumen a un peinado que hará las delicias de aquellas mujeres que quieran iniciar una nueva etapa por todo lo alto. Si no quieres renunciar a tu melena, pero te apetece un cambio, busca una foto de Sara Carbonero y apúntate al look del flequillo largo despuntado para este otoño. Es el cambio que estás deseando hacerte a la melena para rejuvenecer.