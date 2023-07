Las sandalias virales con hebilla están en Oysho y son las perfectas para tus vacaciones

Las sandalias planas con dos tiras anchas en el empeine, cerradas con hebillas y abiertas por detrás son una de las tendencias más virales de la temporada. Es cierto que las vemos cada año, pero este 2023 se han convertido en protagonistas indiscutibles de las colecciones. En su nueva colección para el verano, Oysho nos ha sorprendido con unas sandalias de este estilo, las cuales ofrecen la máxima comodidad y, además, son muy fáciles de combinar.

Solucionarán todos nuestros problemas estilísticos de aquí a septiembre, ya que podemos ponérnoslas para ir a la playa, a la oficina, a dar un paseo, etc. Se adaptan a todo tipo de planes y quedan genial tanto con pantalones como con vestidos y faldas. Están disponibles en tres colores (negro, blanco y beige) y seguro se convertirán en nuestras favoritas para los looks del día a día.

Las nuevas sandalias de hebillas de Oysho

Unas sandalias planas con doble tira en el corte y detalle de hebillas. Tienen suela ergonómica, así que son súper cómodas, ideales para caminar durante horas sin tener que preocuparnos del dolor de pies. Si nos vamos de vacaciones, debemos llevarlas en la maleta porque con ellas vamos a poder patear todo el día.

La altura de la suela e de 3,5 centímetros, así que no dejan de ser unas sandalias planas pero, al mismo tiempo, el pie no va a ras del suelo. El look que nos propone Oysho para combinar las sandalias nos parece muy interesante y acertado para los meses de buen tiempo: un pantalón de lino, un top blanco y un bolso capazo de yute.

Las sandalias de hebillas quedan genial con un vestido boho con estampado floral. Este verano se llevan muchísimo estos vestidos, y podemos encontrarlos en distintas variedades. Desde los clásicos en colores neutros como el beige o el blanco hasta los más modernos, con detalle de cut-out en la cintura y en colores llamativos como el fucsia o el naranja.

Unos pantalones cortos vaqueros siempre son un acierto en verano, y podemos lucirlos de muchísimas formas diferentes. Por ejemplo, si hemos quedado con las amigas para tomar algo en una terraza, con una camiseta y un bolso de paja o de rafia tendremos el look perfecto.

Las sandalias de hebillas están disponibles en la tienda online de Oysho por 35,99 euros en un amplio abanico de números, desde el 35 hasta el 42. ¡Seguro que no tardan mucho en agotarse!