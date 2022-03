Las sandalias de Primark para llevar con mom jeans

En cuanto empiece a hacer calor, necesitamos un calzado más abierto y holgado. Así las sandalias de Primark son los más y las puedes llevar con todo lo que tengas especialmente con mom jeans.

Además de su bajo precio, están en dos colores y las combinamos con cantidad de prendas fantásticas.

Así son las sandalias de Primark

El Instagram de Primark anuncia estas nuevas sandalias: Fisherman Sandals que apasionan a todos por sus diversos colores. Nada mejor que empezar esta temporada primaveral con una nueva prenda que además está muy baja de precio.

En dos colores

Las sandalias están en dos colores: blancas y negras. Dos básicos que apetecen siempre y que en este caso podrás llevar con todas las prendas. Con diferentes tiras, son parecidas a aquellas sandalias que llevábamos de niños y que se podían mojar. Así Primark hace un guiño a ellas con estos modelos https://okdiario.com/economia/primark-tiene-accesorio-que-tienen-casas-mas-pijas-8683485que tienen diversos usos.

Por un lado, las negras van perfectas para ir a pasear o al trabajo porque ofrecen comodidad. Y lo mejor es que nos las ponemos con vaqueros tanto pitillo como anchos. Son además factibles en aquellos eventos de terraceo donde podemos ir a tomar algo o bien a cenar. Y también en fiestas con nuestros vestidos más sofisticados.

El color blanco es mucho más atrayente y se ve más. aunque es el mismo modelo que en el anterior, el color blanco aporta sofisticación. Así lo llevamos con vestidos plateados, con shorts, para ir a la playa, también con jeans de distintos estilos y siempre aportan comodidad.

Precio y compra

Como muchas otras prendas de Primark, estas sandalias cuestan 13 euros, un precio realmente asequible para este tipo de complementos. Si bien sabemos que no durarán muchas temporadas, las tenemos para llevar hasta la saciedad durante esta primavera-verano 2022.

Si bien Primark ha anunciado que en breve tendrá tienda online, algo que hace mucha ilusión a las fans de la comunidad de esta tienda, de momento, las sandalias sólo se pueden obtener en sus tiendas físicas. Esto representa que tienes que ir a la tienda y ver si están, además de encontrar tu talla, pues no siempre están todas.

Si las ves, no lo pienses y hazte con una de cada color, porque no siempre se reponen los mismos productos y puede ser que no las veas más. de todas formas, Primark tiene ya otros modelos de sandalias pensando en esta temporada y en los distintos gustos.