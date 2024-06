Las sandalias Havaianas favoritas ahora están rebajadas en Amazon

Si es tiempo de verano, hay un calzado que no pueden faltar nunca, son las sandalias Havaianas. Esas chanclas que se reinventan y que ofrecen cantidad de razones, colores, diseño y otros para elegirlas.

Tienes suerte si las quieres porque están rebajadas en Amazon de manera que las compras de forma rápida y a un precio menor.

Cómo son las sandalias Havaianas

Las Havaianas Slim son un éxito absoluto desde hace años, gracias a sus finas tiras y a su suela más ligera, que hacen que este modelo sea muy delicado. Disponible en varios colores, con tiras metálicas o lisas, para que crees looks cada vez más a la moda y versátiles.

En este caso, está en diferentes colores y te puedes quedar el que quieras porque cada uno tiene un descuento diferente.

En sus materiales y características, a destacar que está realizado en caucho, sin forro, con suela de goma y son planas como todas las sandalias de esta firma y otras bien parecidas para que siempre vayas cómoda a todos lados.

Chanclas

Con más de 150 colores y diseños para elegir, las chanclas Havaianas son una pieza esencial en cualquier armario. No es el verano sin Havaianas.

Sandalias

Una versión urbana de las chanclas originales combina nuestras elegantes sandalias con tus looks preferidos y prepárate para entrar al verano.

Slides

Nuestra colección Slide ofrece la máxima comodidad gracias a su correa ancha y su cómoda suela. Un par de chanclas con tu look casual nunca te falla.

Alpargatas

Además hay alpargatas que son la alternativa perfecta a nuestras sandalias cuando buscas comodidad para cualquier ocasión en cualquier tiempo.

Clogs

Las Havaianas Kids Clog es el calzado ideal para los niños. Cerrado en la parte del frente y con tiras horizontales con estampado griego en alto relieve, este diseño de zuecos también va cerrado al talón con una tira ajustable, garantizando que el calzado quede firme en su lugar.

Accesorios

Los accesorios de Havaianas están hechos con la intención de hacerte la vida más fácil pero sin que por ello pierdas nunca el estilo, ya que además de útiles, sus diseños marcan tendencia. Dentro de todo lo que te propone Havaianas, puedes encontrar accesorios que están pensados para ti, para tu comodidad, y como todo lo que hace la marca brasileña con unos coloridos diseños siempre a la moda.

Elige tu color: sandalias havaianas

En color azul marino es uno de los del verano, en este caso, el precio es de 13,50 euros en este color, cuando antes costaba 30, porque el descuento es de 54%.

En marrón se quedan con el mismo precio y es un tono algo más original para llevar también en una fiesta con vestido de color blanco.

El negro es el más versátil, en este caso, el precio sube algo más porque el descuento es menor. Te sale a 17 euros porque la oferta es de 41%, el verde es un color resultón que te permite ir con ellas a todos lados, el precio es de 25 euros con descuento del 15%. Para la playa, la piscina y mucho más.

En color azul Klein todo el mundo te mirará los pies. El precio que tiene este color es de 26,70 euros aplicando el descuento del 11%. Si quieres el color rosa y todavía tienes el efecto Barbie en tus venas entonces es el tuya, la verdad es que siempre se llevará, el precio de este color es 13,95 euros.

En color oliva fuerte es uno de los más demandados en verano. Si lo eliges que sepas que entonces pagas por ello 20,65 euros.

Debes conocer bien las tallas y verás que para cada color hay una u otra. La verdad es que hay variedad de tallas pero no estan todas en todos los colores.

Comentarios positivos de la compra

Desde Amazon puedes ver variedad de comentarios para poder comprar. «La marca la recomiendo ya de por sí. Yo no compro otras. Estas son muy duraderas. Pero además este color es muy bonito».

«Siempre que tengo que comprar chanclas para algún miembro de la familia escojo esta marca. No solo por la comodidad (pocas chanclas de dedo hay en las que notes el pie tan mullidito y acolchado) sino por su durabilidad. Suelen rondar los 18-25euros. Este par lo compre por 8,99e en Black Friday lo que fue un buen chollo. Si que es cierto que calzan algo grande, en mi caso estoy entre el 38-39 y tiene que ser talla 39 (la 37/38 y la 39/40, no me valen). A pesar de eso, 100% recomendable»

«Producto tal cual esperado. Entregado perfectamente en plazos y talla adecuada a la esperada», «Tal y como se detalla. Y si las coges de oferta mejor aún», «Muy bueno calidad, bonito también».

Lo mejor es que combinas esta sandalia chancla con shorts, trajes de baño, vestidos, faldas, para cantidad de situaciones y siempre irás más cómoda.