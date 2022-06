Las sandalias estrella que tienes que cazar en las rebajas de Cortefiel

Las rebajas de Cortefiel son una realidad que ofrece hasta un 50% de descuento en sandalias, la oportunidad de vestir nuestros pies de lujo nos está esperando a un solo clic. Cortefiel ha convertido su web multimarca en una de las más visitadas de estos días gracias a unos descuentos increíbles. Preparar la maleta o activarse para vivir unas vacaciones de ensueño pasa por empezar a buscar los mejores complementos. Estas sandalias de oferta son todo lo que necesitas, altas, planas, cuñas y alpargatas, elige la que más te guste o necesites.

Cortefiel tiene las sandalias estrella que tienes que cazar estas rebajas

Las cuñas tienen un gran descuento en Cortefiel. No pueden faltar esta maravilla de rafia y en un tono marrón de lo más favorecedor. El complemento de este verano es sin duda alguna las cuñas tal y como lo demuestra esta oferta pensada para que te lleves una sandalia de calidad por solo 18 euros. Es la oportunidad de comprar este básico que estabas esperando.

Unas mule de piel comodísimas con un 50% de descuento nos están esperando. Este modelo es aún más bonito en persona. Un básico que nos acompañará con cualquier look, ya sea un vestido de gala o unos pantalones culotte para ir a la oficina, combina con todo y son un chollo. Costaban 80 euros, pero pueden ser nuestras por solo 39 euros.

Una sandalia de lujo a precio de saldo está a la venta en Cortefiel. Este calzado con un poco de tacón es cómodo y siempre queda bien. El negro con las hebillas doradas se puede combinar con el traje para ir a la oficina o con el vestido nuevo para salir de fiesta. Si te gustan los tacones, hazte con estos, están disponibles en varios colores por solo 39 euros.

Las sandalias para ir a la playa o piscina con más glamour cuestan 12 euros. Este tipo de calzado estará presente con brillos para iluminar un camino muy especial este verano. Son un zapato de goma un poco distinto del habitual, marcarás la diferencia por muy poco dinero gracias a las rebajas de Cortefiel.

Unas alpargatas planas no pueden faltar de ningún armario. Con un estilazo que destacará con unas tiras llamativas que le darán el acabado que buscamos a cualquier look. Son una buena compra que te costará solo 12 euros. Tienen un descuento de más del 60% que las hace imprescindibles para nuestro día a día, no dejes pasar esta oportunidad.