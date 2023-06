«Sandalias de cuña con cristales»: así define Zara a su mejor creación para el verano

Si hay un calzado estrella del verano, ése es la sandalia. Verás que eleva tu outfit siempre y por esto debes tenerlo en cuenta. Como las sandalias de cuña con cristales.

Así zara define su nuevo modelo que es todo un hallazgo. Ya la tienes en la web.

Cómo son las sandalias de cuña con cristales

Verá que son de tacón tipo cuña con detalle de cristales. Y esto la hace un modelo más elegante si cabe. Además lleva tiras finas satinadas y también es de destacar que el zapato acaba en punta cuadrada. Se cierra de forma bien fácil mediante hebilla en la pulsera del tobillo.

Además la altura del tacón es de 7,8 cm, con lo que subes varios cm y estarás más alta y esbelta.

En color marrón, el corte es de 100% poliéster, siendo el forro de 100% poliuretano, la suela de 100% poliuretano termoplástico y la plantilla de 100% poliéster.

Cómo debemos mantener esta sandalia

Como vemos, es una de las más elegantes y por esto la vas a querer para muchas ocasiones. Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En concreto, esta sandalia no debe lavarse, ni sumergirse en agua, no usar lejía / blanqueador, tener en cuenta que el cuero/Charol/Antic se puede limpiar con trapo de algodón seco. Además es factible no planchar, mientras que debemos saber que el ante/Nobuck/Serraje deben limpiarse con cepillo suave o esponja dura.

Mientras que es importante establecer que no debe limpiarse en seco, y no tenemos que usar la secadora.

Cuál es el precio de esta sandalia

La tienes en la web de zara donde hay desde prendas a complementos. Por esto debes entrar y no salir de ella porque hay cantidad de ropa para esta temporada y lo haces siempre en el mismo lugar.

El precio de la sandalia tan sofisticada es de 59,95 euros. las tallas a las que uno puede acceder es de la 36 a la 41, es la hora de elegir tu talla y tener este calzado para cenar, ir de terrazas y especialmente para esta por la noche de fiesta. Es bien versátil y la compras tanto online como si vas a una tienda física y te fijas si están.

En la misma web puedes ver la disponibilidad de esta sandalia también en la tienda física.