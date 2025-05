En una de las calles más icónicas de Madrid, un encuentro poco habitual reunió este lunes, 19 de mayo, a cuatro mujeres que han dejado una huella profunda en la cultura española. Victoria, Vicky, Rocío y Alba Berrocal, cada una con su propio carácter y trayectoria, volvieron a estar juntas en un evento que trasciende la simple exhibición pública. Este apellido, conocido por muchos, representa una historia familiar que va más allá de la fama y la imagen.

Esta reunión tenía un propósito especial: la presentación de un documental producido por Movistar+ que lleva su nombre, Las Berrocal. A lo largo de cuatro capítulos, la serie explora la vida íntima y las relaciones emocionales que configuran este particular clan femenino. Lejos de caer en los típicos clichés televisivos, el documental busca ofrecer una perspectiva genuina que resalta la esencia y complejidad de estas mujeres, sin renunciar a la estética que siempre las acompaña.

‘Las Berrocal’, en el estreno de su documental en Madrid. (Foto: Gtres)

El estreno fue mucho más que una alfombra roja; fue una celebración del estilo, las raíces y el carácter propio de las Berrocal. La asistencia incluyó a figuras destacadas del panorama social español, como Mariola Orellana, Boris Izaguirre, Lola Lolita, Carmen Lomana, Carla Pereyra y Tomás Alía, entre otros, todos ellos parte del entorno cercano que rodea a esta familia. Pero si algo marcó la noche fueron los vestidos. Porque si hay algo que define a esta familia casi tanto como su carisma, es la moda. Vicky Martín Berrocal, en su doble papel de protagonista y diseñadora, firmó cuatro vestidos exclusivos para la ocasión. Cada uno pensado al milímetro para reflejar no solo el estilo, sino la identidad de cada una de las mujeres de su vida.

Victoria, la matriarca, lució un vestido largo con caftán de gasa de seda y cuello joya bordado a mano. Una elección elegante, sobria y con ese peso simbólico que sólo puede transmitir quien ha sido pilar de una casa durante décadas. La acompañaban joyas antiguas con historia, que más que accesorios, parecían parte del relato familiar. Vicky, por su parte, optó por una de sus siluetas más reconocibles: vestido midi negro de crepé, escote bardot y bordado interior en cristales negros. Una propuesta sofisticada y personal, que habla de alguien que lleva años vistiéndose -y vistiendo a otras- desde la autenticidad.

Vicky Martín Berrocal en el estreno de ‘Las Berrocal’. (Foto: Gtres)

Rocío, la hermana más rompedora, apostó por un minivestido de encaje con grandes hombreras y joyería llamativa. Un look moderno, afilado, que no se esconde ni pide permiso y que esconde un mensaje claro: lo clásico no está reñido con lo irreverente. Por último, Alba, la más joven del clan, apareció con un diseño en punto de seda con cut-outs laterales y silueta reloj de arena. Sencillo en apariencia, pero de esos que sólo funcionan cuando hay actitud para sostenerlos. Y en su caso, la hay.

‘Las Berrocal’: un documental que mira al espejo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Movistar Plus+ (@movistarplus)

Las Berrocal no es un desfile, aunque la estética tenga un peso evidente. Tampoco es un reality al uso, aunque el relato se construya desde lo íntimo y lo doméstico. Es una serie documental de cuatro episodios, producida por Buendía Estudios para Movistar Plus+, que se adentra en la vida de una de las sagas familiares más reconocidas (y a menudo malinterpretadas) del panorama mediático español: la de Vicky Martín Berrocal y las mujeres que la rodean. La serie, que se inspira en el formato de programas como Keeping Up With The Kardashians, pone el foco en cuatro mujeres que comparten apellido, historia y linaje, pero no necesariamente el mismo punto de vista. La cámara se acerca a sus relaciones, sus heridas, sus logros y sus contradicciones, con un enfoque más introspectivo que efectista.