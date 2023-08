La revolución de la naturalidad sin maquillajes: esta actriz famosa se ha mostrado tal y como es a sus 56 años

Las mayores de 50 años lucen aspectos juveniles. Sea por el paso de la cirugía o una genética envidiable, está claro que hay actrices que se muestran igual al paso de los años. Tenemos la revolución de la naturalidad sin maquillajes.

De hecho no es la primera vez que vemos a esta actriz con la cara lavada. Y cada vez hay más celebrities que se apuntan a esta moda.

Así es la revolución de la naturalidad sin maquillajes

Salma Hayek ha publicado en su Instagram fotos y un video subida a caballo y con dos trenzas donde se muestra muy juvenil a sus 56 años. Se la ve realmente bien, y mucho mejor que otras veces donde va realmente maquillada.

Aunque no va con toda la cara lavada, porque de cerca hay algunas notas de color, siempre es mejor lo natural.

En las fotos se la ve muy natural, y como es ley de vida, aparece con arrugas y algunas manchas, porque todas veremos el paso de la vida sobre nuestro rostro.

Cómo seguir la tendencia no make up

Hemos visto a más famosas que se han pasado a la tenencia del no make up. Hay quienes lo aplican a diario y luego se maquillan en fiestas o cuando deben salir, y otras incluso en galas de premios, como la cantante Alicia Keys, que desde hace un tiempo, no se maquilla en absoluto.

Siempre naturalidad

Esta nueva tendencia se basa en mostrar la naturalidad de nuestro rostro. Esto no quiere decir que no haya nada de maquillaje, hay quienes se muestran igual de naturales con algo de rubor en las mejillas, y un poco de color en los labios.

Cremas hidratantes

Todo se basa en tener una piel bien cuidada y realizar una limpieza facial a diario. Para esto necesitamos aplicar la crema hidrante.

Contra las imperfecciones

Dejar todo al natural quiere decir que podemos atenuar también nuestras imperfecciones. Si hay alguna mancha la podemos tapar, de la misma forma que usar un corrector de ojeras si vemos que están más pronunciadas y entonces hacen que nuestro rostro se vea más cansado a consecuencia de ello.

Bálsamo labial

Para que nuestros labios se vean más pero siempre sin maquillar demasiado, entonces están los bálsamos labiales que además protegerán nuestra piel del sol y de las inclemencias del tiempo. Los hay de diversos colores claros y neutros. Puedes escoger el tuyo.