La Reina Letizia ha dejado clara una cosa y, es que tiene una joya que se ha convertido en su favorita pese a tener un extenso joyero real en el que tiene verdaderas reliquias repletas de historia. Se trata de su inseparable sortija dorada con aires minimalistas de la firma Karen Hallam. No hay acto al que acuda doña Letizia en el que no apueste por este accesorio con el que combina tanto looks más informales hasta glamurosos vestidos de gala.

En un primer momento, se rumoreó que la alhaja en cuestión había sido un obsequio por parte de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, según confirmó Mariángel Alcázar, se trata de un regalo del propio Felipe VI. Lo aseguró la periodista, del mismo modo que hizo doña Letizia durante un acto oficial. “Me lo ha regalado este señor tan alto que tengo detrás”, comentó la Reina refiriéndose al monarca.

La primera vez que la Reina Letizia lució este anillo fue durante la entrega del Premio Cervantes. Al lucir este tipo de accesorio del que siempre prescinde, suscitó el interés de los medios.

Actualmente, la joya se encuentra disponible en la web de la firma que ha enamorado a la consorte. Se puede adquirir tanto en oro como en plata y su precio va variando desde los 110 hasta los 1.100 euros. «Anillo con hueco ovalado en plata. Disponible en plata con baño de oro. También se puede encargar en oro macizo. Los anillos en ORO MACIZO pueden tardar más ya que se piden individualmente. El mejor regalo para ella. Llevado por S.M. Doña Letizia Mejor regalo para ella. Joyería hecha a mano.

Joyería para todos los días». Con estas palabras se describe a la pieza que luce la Reina cada día.

Buceando por internet, la redacción de Look ha dado con una réplica a golpe de precio low cost. Se trata de la marca online Shein. En su sección de joyas, concretamente en la de anillos hay una pieza muy similar a la que lleva doña Letizia, pero en este caso, a un precio mucho más bajo.

Tiene un precio de dos euros sin contar el famoso 15% que se puede aplicar a la compra, ya que la marca siempre cuenta con grandes ofertas diarias. Las clientas que lo han adquirido han queadado satisfechas con la compra. «Muy bonito, se ve como en la foto. Muy satisfecha y de buena calidad», dice una de ellas. «¡Me encanta! Súper bonito. Calidad y precio, genial. Lo mejor es que es de acero inoxidable y no se ponen feos, no es el primero que compro. ¡Lo recomiendo!», «El producto me ha encantado es tal como en la foto, es de buena calidad y de material bueno. Me gusta muchísimo y lo usaré muchísimo. ¡Lo volvería a comprar! Recomiendo a todo el mundo. La talla es correcta» añaden otras compradoras.