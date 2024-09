La Reina Letizia tiene los vaqueros de Zara que no te vas a quitar: hacen tipazo

Los jeans son aquellas prendas que no van a pasar de moda. Por muchos años que pasen, no conocen de estilos ni looks. Y la Reina Letizia tiene los vaqueros de Zara que hacen tipazo y que pueden llevarse, como ves, en cantidad de ocasiones. en un color azul claro, medio, que todas tenemos en otros modelos, el outfit que lleva la Reina en Paris donde se celebran los Juegos Paralímpicos, es de vaqueros, camiseta blanca oficial y deportivas blancas que ya ha llevado en otras ocasiones. Es un look casual, deportivo con la que también se siente cómoda, lejos de los vestidos largos o cortos que suele llevar en otros actos oficiales.

Así y a la mínima, la Reina Letizia se planta estos vaqueros y le sientan genial. La elegancia está en uno mismo y no tanto en lo que se pone. Tales jeans están en Zara y hay diversos modelos bien parecidos. Hemos encontramos unos que seguro querrás para empezar la nueva temporada e ir bien a todos lados. Además son los vaqueros que combinan con camisetas blancas como vemos con la Reina Letizia, tops de colores, blusas y mucha otras prendas que te pondrás no sólo en esta temporada si no en muchas otras. Te contamos lo que debes saber sobre esta prenda, materiales, cómo cuidarlo, precio, etc.

La Reina Letizia tiene los vaqueros de Zara que no te vas a quitar

Es el modelo jeans z1975 rectos tiro alto long length es de tiro alto, regular leg, long length, rigid. Presentan algunos detalles como cinco bolsillos y destacan especialmente por su efecto lavado. Con pernera recta y larga, y cierre frontal con cremallera y botón.

Materiales certificados y sostenibles

En exterior, está confeccionado en 100% algodón y contiene al menos 20% algodón reciclado certificado RCS, 80% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cuáles son los cuidados de esta prenda

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 40ºC centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

No limpieza en seco

Se puede usar secadora temperatura reducida

En cuatro colores distintos

Estos vaqueros se confeccionan en cuatro colores diferentes. En azul medio es uno de los más clásicos y los que lleva la Reina Letizia, la verdad que combina con todo.

En color negro, ofrece un look bien distinto, como si fuera un pantalón distinto. Es elegante. Va perfecto para ir de fiesta o bien de cóctel con zapatos de tacón.

En color gris, a ese punto original que no te esperas. Porque hay muchos colores de jeans, donde los azules , blancos, negros son los tradicionales, aunque hay muchos menos en tono gris.

En azul es otro de los colores tradicionales. Si bien es factible con todo tipo de vestimenta, blusas azules, zapatos de tacón, zapatillas de deporte, tops en blanco o negro, con camisetas de manga corta y también tirantes.

Combina con otras prendas

Blazer entallada cruzada en color negro. El precio es de 49,95 euros.

Bolso ovalado en dos colores y precio de 29,95 euros.

Bralette satinado mesh en color dorado. El precio de este sujetador es de 22,95 euros.

Cuál es el precio de los vaqueros de Zara de la Reina Letizia

Los tienes en la web y también en las tiendas físicas donde comprar directamente. En este caso, el precio es bien asequible, de 29,95 euros así que lo puedes tener cuanto antes mejor en el color que desees.

Según el tono, las tallas cambian. En azul hay de la 32 a la 40. En gris, lo compras de la 36 a la 42. Mientras que en azul medio, el más cotidiano, posee unas tallas que van de la 34 a la 40.

