La Reina Letizia rescata la blusa más romántica de su armario: está casi igual en otras tiendas

En todas las ocasiones donde sale y va la Reina Letizia nos centramos en aquella vestimenta que lleva. Realmente le gusta ir en tendencia, lleva muchas firmas españolas y recicla prendas que ya ha llevado otras veces. Aunque es de una firma que ya no está, la blusa más romántica de la Reina está casi igual en otras tiendas.

La que lleva la Reina Letizia es de Uterqüe y es imposible encontrar porque la tienda cerró pero hay bien parecidas en otros lugares.

La blusa más romántica que puedes comprar

En Shein

Si nos basamos en prenda que realmente se parecen, sabemos que hay una tienda que presenta muchos clones, como es Shein. En este sentido, es la blusa con bordado con ojal con botón delantero.

En sus detalles, hay que decir que es de tipo casual, con bordado, escote en forma de V, manga larga tipo obispo, con ajuste regular, con material de tela tricotada y composición en 100% algodón.

Cuida tus prendas para puedas lucir mucho mejor, por esto entre sus instrucciones de cuidado dese Shein explican que debe hacerse en lavador y no limpiar en seco.

El precio de esta blusa que tiene cantidad de comentarios positivos es de sólo 11 euros, una auténtica ganga que no te puedes perder gracias a que Shein tiene precios realmente bajos.

Las tallas en la web, en este momento van de la 32 a la 36. Ya puedes tenerla para varias ocasiones y además está en varios colores.

Bordada de Zara y la blusa más romántica

Hablamos en este caso de la blusa de cuello redondo y manga larga. Destaca por diversidad de detalles como son los bordados perforados a tono. es en bajo acabado en evasé y se cierra de manera frontal con corchetes ocultos.

Tiene un tejido principal de 100% algodón con bordados con el mismo tejido, y contiene al menos 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cuidados de esta blusa

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Con que podemos combinar la blusa

Bermuda bordada cinturón en blanco y con el mismo diseño que la blusa. El precio es de 25,95 euros.

Bralette mini con poliamida en color negro para diferenciar. Su precio es de 19,95 euros.

Falda pantalón z1975 denim cruzada en color rosa palo, el precio es de 22,95 euros.

Sandalia plana apliques en color negro, tiene precio de 39,95 euros en variedad de tallas.

Pantalón cropped encaje parecido a la blusa. El precio de este pantalón es de 35,95 euros.

El precio que tiene la blusa es de 39,95 euros en tallas que van de la XS a la XL, debes encontrar tu talla y si no lo tienes claro ver la guía de tallas de Zara.

Detalles bordados de Mango: blusa más romántica

La blusa de detalles bordados es una de las que más se parecen a la que lleva la Reina Letizia. En blanco roto, se confecciona con tejido mezcla de algodón.

Lleva diseño recto, cuello Perkins, manga larga abullonada. Y presenta más detalles que la hacen una blusa boho chic con cierre de botones en la parte posterior. Este detalles bordados es única y la hacen realmente elegante.

Tenemos la composición en 52% viscosa, 48% algodón. Y la puntilla es de 100% algodón y el bordado es de 100% poliéster.

Con qué llevas esta blusa

Zapato piel punta de precio 69,99 €.

Jeans rectos costuras adelantadas de precio 29,99 €

Bolso clutch labios con precio de 49,99 €

Cinturón piel hebilla en color negro y precio en la web de Mango de 29,99 €

En Springfield y en oferta

Tenemos la blusa de bordado suizo. Es básica de manga larga, con cuello camisero, con cierre de botones en el delantero y botones en los puños, con bordado suizo y de color liso.

Es una blusa sostenible: Springfield aúna el compromiso de producir productos cada vez más sostenibles con el uso de materias primas recicladas, orgánicas y sostenibles, con tecnologías de ahorro de agua, químicos y energía en los procesos de fabricación.

Son miembros de Better Cotton, cada vez que eliges nuestros productos de algodón, apoyas la inversión en la misión de Better Cotton. El objetivo de la tienda es que, en el año 2025, el 50% de su algodón se obtenga a través de Better Cotton, apoyando un cultivo de algodón más responsable.

El precio de la blusa que está en oferta es de 35,99 euros y en este momento la tienes a un precio de 15,99 euros, y también está en dos colores.