Rebajas en Zara este verano 2023: ¿cuándo son y qué descuentos hay?

Las rebajas de verano son de las más esperadas por los amantes de la moda, ya que permiten renovar el armario y lucir la mejor moda veraniega sin tener que gastar tanto. Y entre las firmas que siempre tienen las mejores rebajas, tenemos las de Zara ya que la firma de Inditex suele aplicar buenos descuentos y además a prácticamente toda su colección. Conozcamos entonces ahora todos los detalles sobre cuándo son las Rebajas en Zara este verano 2023 y qué descuentos se van a aplicar.

Rebajas Zara verano 2023 ¿Cuándo son?

Por el momento no se tienen fechas concretas para el inicio de las rebajas de Zara 2023, aunque teniendo en cuenta cuando dieron inicio el año pasado, os podemos avanzar que está previsto que comiencen el 21 de junio en la app y en su tienda online a través de la web y un día después, el 22 de junio en las tiendas físicas. Además, está previsto también que estas sean también las fechas de inicio de las rebajas para el resto de marcas del grupo Inditex, como Bershka, Oysho, Massimo Dutti o Stradivarius.

Recordemos que antiguamente las rebajas de verano solían comenzar el día 1 de julio y acababan el 31 de agosto, pero ya hace años que la ley permite que sean las tiendas las que establezcan sus periodos de rebajas como más les convenga y de hecho, Zara, y otras muchas tiendas cuelgan su cartel de rebajas ya a finales de junio tal y como volverá a ocurrir de nuevo este año.

¿Qué descuentos vamos a encontrar en las rebajas de verano de Zara?

Tal y como ocurre con las fechas oficiales, los descuentos que ofrecerá Zara en sus rebajas de verano 2023 aún no se han anunciado oficialmente, pero se espera que sean similares a los de años anteriores. Es decir, que empiecen con un 20% o 30% en la mayoría de las prendas y que vayan aumentando hasta el 50% o el 70% en las últimas semanas.

De este modo, un año más, las rebajas de verano Zara 2023 se presentan como una buena oportunidad para hacerte con las tendencias del momento, como los vestidos fluidos, los pantalones anchos, las blusas con volantes o los accesorios de rafia. También podrás encontrar básicos atemporales, como camisetas, vaqueros, chaquetas o zapatos, que nunca pasan de moda.

Consejo para las rebajas de verano 2023 de Zara

Si quieres aprovechar al máximo las rebajas de verano Zara 2023, te recomendamos que revises tu armario antes y hagas una lista de lo que necesitas o te gusta. Una vez sepas lo que necesitas, será buena idea entrar ya mismo en su web y ponerlo en tu cesta de la compra. De este modo te aseguras que en cuanto arranquen las rebajas, puedas pagar ya directamente dado que las prendas elegidas que estén rebajadas ya aparecerán con el descuento aplicado.

Recuerda que cada año sucede lo mismo: comienzan las rebajas en la web y en la app y a los dos minutos ya no queda casi de nada. Es algo que luego se comenta mucho en redes sociales, de modo que si este año no quieres quedarte sin lo que más deseas de Zara, no olvides estar preparada mucho antes.