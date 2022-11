¿Quieres un vestido vaquero que ensalce tu figura? Pídeselo a los Reyes, no te quedes sin él

Aunque todavía quedan alguna semanas para dar la bienvenida a la Navidad, puedes empezar a preparar la carta a los Reyes Magos y así no dejarlo todo para última hora. Si no tienes muy claro qué pedir, te proponemos una idea que seguro te encantará: un vestido vaquero de la nueva colección de Scalpers para esta temporada que ensalza la figura y es ideal para los looks diarios.

El vestido más favorecedor de Scalpers

Confeccionado en algodón ligeramente elástico, es un vestido de cuello clásico y corte regular fit. Tiene cierre con botones en la parte frontal y manga larga. Las costuras marcadas y el detalle en el hombro y en el pecho le dan un toque muy actual.

El vestido es largo midi y sienta fenomenal a mujeres de todas las tallas, lo cual es un gran punto a favor. Existe la creencia de que el largo midi no favorece a las chicas bajitas, pero si sabes cómo llevarlo, no tiene por qué ser así.

Sin lugar a dudas, es una de las piezas estrella de la nueva colección de Scalpers, y no se nos ocurre un mejor regalo de Reyes. Es un vestido que te vas a poner muchísimo en tu día a día porque queda bien con todo y es ideal para cualquier ocasión.

Además, al estar confeccionado en algodón ligeramente elástico se adapta de maravilla a la forma del cuerpo y resulta muy cómodo, lo cual es un gran punto a favor. A la hora de combinarlo, puedes elegir unas botas chelsea con suela track y un bolso mini en color negro, tal y como propone Scalpers.

Si hace demasiado frío, también le puedes añadir un jersey de punto de cuello alto por debajo al vestido y un abrigo largo. Si te apetece un look más arreglado, por ejemplo para salir a cenar con las amigas, puedes apostar por unas botas altas de tacón de color negro.

Procura que sean cómodas para poder disfrutar sin tener que preocuparte del dolor de pies. Las botas de tacón ancho son las mejores y, por suerte, esta temporada tienes muchos modelos ente los que elegir porque son un calzado a la última.

El vestido midi vaquero de la nueva colección de Scalpers está disponible en la tienda online por 99,90 euros en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la L. Es uno de los mejores regalos que puedes incluir en la carta de los Reyes Magos.