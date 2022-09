El minibolso para móvil de Parfois que podrás tener en 6 colores

Para dar la bienvenida al otoño como se merece, Parfois ha lanzado un minibolso para móvil en 6 colores, a cada cual más bonito: negro, azul, beige, rosa, naranja y morado. Confeccionado en piel de muy buena calidad y con cierre de botón de presión, tiene asa corta de mano. Mide 8,5 centímetros de largo x 17 centímetro de alto x 2 centímetros de grosor. Es muy práctico, y seguro que esta temporada le sacas un gran partido.

El minibolso para móvil más bonito de Parfois

Hubo una época en la que los bolsos XXL marcaban tendencia en el mundo de la moda. Pero las cosas han cambiado, y mucho. Ahora se llevan los bolsos mini, como el Jacquemus de Farfetch que se ha convertido en el favorito de las influencers y celebrities.

Ahora, el minibolso para móvil de Parfois promete convertirse en el complemento estrella de la marca este otoño. Se trata de un bolso muy pequeño y funcional que puedes llevar de la mano, de manera que no tendrás que preocuparte por no tener dónde llevar el móvil si no te gusta llevar el bolso a todos lados.

Es un complemento más que añadir a tu outfit, y puedes elegirlo en el color que más te guste. Una opción muy cómoda para esta temporada. Si te defines como una mujer clásica y te gustan los colores neutros, puedes animarte con el negro o el beige.

Si prefieres arriesgar y darle una pincelada de color al look, puedes elegir el minibolso en rosa o naranja, por ejemplo. El rosa es uno de los colores tendencia de 2022 en todas sus tonalidades. Es muy fácil de combinar y, en otoño queda genial con un abrigo de color gris o negro.

A la hora de combinar el minibolso, tienes un mundo de posibilidades a tu alcance. Para ir a hacer la compra, puedes elegir un pantalón vaquero, una sudadera oversize y unas zapatillas deportivas.

Para ir a la oficina, si no quieres llevar el móvil en el maletín, el minibolso te va a venir de lujo. Puedes apostar por un pantalón de algodón de corte recto, una camisa o una blusa, una blazer y unos mocasines.

Si el minibolso para móvil de Parfois te ha gustado tanto como a nosotras y quieres hacerte con él, está disponible en la tienda online de la marca por 19,99 euros. El envío a tienda es gratuito en un plazo de 2-8 días laborables. El envío a domicilio tiene un precio de 2,95 euros en un plazo de 1-3 días laborables.