Querrás esta americana de piel y pedrería de Uterqüe: no hay otra igual

Llegan las fiestas más importantes del año y debes pensar en las prendas para estos días. Seguro querrás esta americana de piel y pedrería de Uterqüe, pues combina diversos materiales para que seas la reina de las fiestas o de todos los eventos que están por llegar.

Es súper elegante y combinará con tu short, top o vestido de lentejuelas.

Descubre la americana de piel y pedrería de Uterqüe

Esta chaqueta es lo más y está dentro de la colección de la firma inspirada en el nuevo comfort, utilizando una paleta de colores vibrante que denota optimismo.

Entre sus señas y el porqué debes elegirla a destacar que está confeccionada en el piel de alta calidad, tiene un diseño americana smoking por lo que sirve para todo tipo de eventos, con solapa de pedrería tipo smoking, un cierre invisible y está diseñada para un fit acomodado a la figura.

Su precio es de 259 euros, y está ahora en talla XS, S, M y L. Es una americana ganadora, y de alta calidad que estará contigo durante años por su diseño y materiales. Así está confeccionada en 100% piel ovina y su forro es de 95% poliéster y 5% elastano.

Para un mejor cuidado es mejor no lavar, no usar lejía, no planchar, etc. pregunta a los especialistas de qué manera debes limpiar la piel ovina para que te dure siempre impecable como si te la acabases de comprar.

Esta chaqueta es completamente versátil porque combina la piel con las lentejuelas con el fin de aportar luz a estas fiestas. Así te la pones con pantalones negros para ofrecer un look interesante y muy elegante, y también con los shorts y vestido brilli brilli debajo, en especial durante las fiestas de Navidad.

Pero una vez acaba esta temporada te la sigues poniendo para las cenas más especiales y en aquellos eventos donde debes ir con tus mejores galas. Y serás siempre el centro de atención porque con esta americana ofreces calidad allá donde vayas. Eleva cualquier look, sea lo que sea que te pongas. Ya que también la preferimos con jeans y deportivas a juego, con botines y tacones y mucho más. Esto es porque ofrece varias caras, siendo una prenda que gusta a quienes quieren ir muy elegantes pero también con ese toque más informal si lo tuyo son las americanas de este estilo.

Uterqüe te lo pone fácil y ya puedes adquirir esta prenda online, sin moverte de casa.