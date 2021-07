Sabemos que en verano queremos ir más fresquitas y muy cómodas. Vamos a playa, nos movemos, hace calor, así los looks cortos son tendencia en verano y te descubrimos porqué. Mira los distintos tipos de cortes y escoge el tuyo.

Cabello Experiencia destaca, por ejemplo, el undercut, pues los rapados son tendencia, pero es un look extremo con el que no todo el mundo se atreve. Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria) destaca que los rapados solo en algunas zonas como las patillas o en un lado suaviza la fuerza de los rasurados y es un modo de aligerar las melenas, de restarle densidad y hacerlas más llevaderas en verano.

Cuando cortamos nos sentimos con menos peso. Así lo destaca Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga, que avanza que, tanto si tenemos el pelo rizado como liso, los cortos son ideales.

Pero hay que personalizar, por ejemplo, dejarlo más largo arriba y más corto a los lados, con flequillo para que resalten tus ojos, o sin él. Pixies y boyish cuts son perfectos con longitudes más minimal o bien más largas.

Corte mullet versionada

Todo vuelve, y el mullet, referencia de la década de los 70 y 80, ahora está en boga, pero en forma versionada. «El mullet que llevamos ahora es mucho más relajado. Se lleva muy largo, pero también corto con mechones que apenas tapan la nuca.

También cambia la forma de peinarlo, nada de hacerlo en punta en la parte superior, sino hacia adelante o a un lado con mucha textura”, comenta Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Mezcla de diversos estilos

La combinación de dos estilos en uno, el bob y el pixie es también tendencia. Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo lo destaca y comenta que son dos cortes muy femeninos, pese a su breve longitud.

Y esto se realiza porque cuando no nos atrevemos con un pixie, puedes combinarlo con el bob, sumas en el largo, pero también en el encanto.

Así se puede peinar con la raya por la mitad para un look más de vanguardia, y también hacia un lado, incluso con efecto wet. Pues, aunque se crea que los looks cortos son menos versátiles no es así, ya que podemos hacer diversos peinados sin problema, ondas, cambiarles el color y reconvertir.

Debes elegir el tuyo, el que vaya bien contigo y te favorezca.