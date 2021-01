Tanto si has tenido siempre el pelo fino o poca cantidad de melena, como si en los últimos meses has experimentado una caída de pelo acusada que te está causando algo de inseguridad, debes considerar el hecho de que quizás la solución no se encuentre en champús redensificantes. Mira bien qué cortes de pelo favorecen al cabello fino.

De la misma manera que podemos usar la ropa para destacar nuestros mejores atributos y disimular aquellas características de nuestro cuerpo que menos nos gustan, un buen corte de pelo (que no necesariamente debe implicar reducir la longitud de tu melena) puede hacer la misma función por nuestra imagen.

Pero debes tener cuidado porque no cualquier cambio de look te favorecerá, es por eso que a continuación te contamos detalladamente los peinados que te ayudarán a redensificar tu melena visualmente. ¡Apunta!

Si te atreves con un nuevo corte

El mundo es de las valientes y seguro que si aprovechas este cambio de planes que tu melena ha hecho sin consultarte o si simplemente te has decidido por adaptarte a la naturaleza de tu pelo y tienes claro que es el momento de dejar de llevar el mismo peinado simple que todas tus amigas ¡estás de suerte porque se te abre una abanico enorme de posibilidades ¡donde se encuentran los peinados más modernos!

Prepárate pues el pixie y el bob pasarán a ser tus mejores amigos sin duda. Ya que con el primero triunfarás tanto si lo peinas con tupé, como con raya al lado e incluso si lo despeinas un poco (ideal si tienes el cabello ondulado pues conseguirás un efecto de lo más interesante si lo secas boca abajo con el difusor).

Además, este corte te sentará genial y hará que te veas mejor ¡e incluso más joven! En el caso del bob, también tienes varias opciones pero todas sin duda te parecerán de lo más favorecedoras pues es un estilo de lo más cómodo si tienes el cabello fino.

Puedes llevarlo con flequillo lateral o de efecto cortina, con líneas rectas (todo un clásico), con ondas surferas creadas a partir de un desfilado inferior, e incluso puedes apostar por un microbob de lo más sexy (por debajo de los pómulos) o por un long bob con la longitud delantera rozando la clavícula.

Sin pasar por la peluquería

Aun así pero, si quieres salir victoriosa con tus peinados sin un corte radical, aunque debes saber que los estilos que mejor sientan a las melenas finas son los más cortitos, también hay soluciones para ti si la longitud de tu melena supera la línea de tu barbilla con las que puedes jugar cada mañana al decidir qué peinado vas a llevar.

Si tienes la melena larga, un moño alto o una trenza de espiga un poco despeinada son estilos que sin duda te van a funcionar: el primero porque además de ser sencillo, dará la sensación de un recogido limpio y un poco tirante que conseguirá centrar la atención en la parte de arriba (que podrás texturizar y dar volumen mediante un cardado o un producto texturizador).

Aclarar que la trenza despeinada conseguirá darle a esta un efecto esponjoso que creará un falso volumen muy favorecedor para tu melena.

De la misma manera, una coleta con volumen en la parte de arriba (que también conseguirás con un cardado), es también una buena opción, cómoda ¡y muy todoterreno! Al fin y al cabo, lo que debes evitar es repeinar demasiado tu melena con el cepillo porque eso también hará que sigas perdiendo cabello.

Intenta mantenerlo corto, pues será lo más favorecedor, y siempre que puedas ayúdate de algún tinte que te permita crear un mix de tonalidades en tu pelo: eso visualmente aportará volumen y te verás mucho mejor sin la necesidad de cortarlo.

Cortes con capas

Otros de los cortes de pelo que favorecen al cabello fino es el de capas. Más que nada porque da volumen. Es de destacar que este tipo cabellos suele chafarse y engrasarse más de lo normal, de manera que si tenemos una largura exagerada, el cabello no se va a ver nada favorecedor, especialmente si es fino y liso.

Por lo que un corte a capas da volumen y suele quedar muy bien porque favorece a gran cantidad de rostros.

Consejos