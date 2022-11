Pull&Bear tiene la falda verde de lentejuelas perfecta para esta nochevieja

Ya debes ir mirando aquellas prendas top que te darán vida durante las fiestas de Navidad. Sin ir más lejos, Pull&Bear tiene la falda verde de lentejuelas perfecta y te la pondrás en nochevieja.

Es bien elegante y muy original al combinar tanto flecos como lentejuelas en una misma prenda. Está en dos colores diferentes, así eliges el que te gusta más.

Pull&Bear tiene la falda verde de lentejuelas perfecta para Navidad

Es de fiesta, en acabado de lentejuelas y flecos en la parte inferior, y presenta una silueta ajustada. En su composición y cuidados, destaca por estar elaborada en exterior con 100% poliéster mientras que el forro es de 100% poliéster.

En sus cuidados, desde la web de la marca aconsejan lavar a mano max 30ºc esta prenda, también no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora.

Completa tu look

Esta falda es factible para llevar en cantidad de ocasiones, como las fiestas de Navidad, una ocasión única para mostrar esta prenda y dar la bienvenida al año esta vez sí como se merece.

Para combinar esta falda, en la web recomiendan diversas prendas. Es el caso del bolso de hombro en lentejuelas que tiene un precio de 19,99 euros y está en diversos colores; también la bota alta con tacón que compras a un precio de 55,99 euros; la blazer de fiesta de lentejuelas que cuesta 39,99 euros en distintos colores, o el top de lentejuelas y flecos en la misma web que tiene un precio de 22,99 euros. todo ello sin salir de la misma web para comprar el conjunto al instante.

En negro y verde

Esta falda tan original está en dos colores. en negro, sabes que es la que tienes para triunfar y siempre va bien con todo lo que te pongas. Mientras que la de color verde es siempre más original porque no suele verse demasiado y así destacarás en la fiesta a la que vayas. En los dos colores, esta falda tiene un precio de 22,99 euros.

En color verde, las tallas de la XS a la XL son las indicadas para que puedas escoger según tu figura y cuerpo. La de color negro también está disponible en tallas XS a la XL. No te la pierdas, por lo que es el momento de comprar esta falda antes de que sea demasiado tarde y entonces se agoten las tallas. ¡Lo tienes todo en la web de Pull&Bear!