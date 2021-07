Primark ha diseñado el vestido midi low cost que Letizia podría llevar en Mallorca

Letizia es una fan incondicional de los vestidos midi, este diseño de Primark podría ser el más barato que ha llevado a Mallorca. Si la agenda de los reyes recupera sus visitas a la isla nuestra reina y sus hijas tienen que hacer frente a un reto estilístico y presupuestario. La familia real apuesta por el reciclaje de prendas y las low costa en cada vez más ocasiones. Letizia está enseñando a sus hijas a invertir de forma inteligencia en prendas de este tipo. Un vestido midi de Primark con unas alpargatas made in spain podrían ser el siguiente paso de Letizia o quizás Leonor.

El vestido midi low cost que Letizia podría llevar a Mallorca es de Primark

View this post on Instagram A post shared by Primark (@primark)

El estilo de este vestido de Primark grita reina Letizia. Al igual que Kate Middleton apuesta por Primark en alguno de sus looks, la reina de España podría hacer un guiño a esta marca que se caracteriza por sus bajos precios. La low cost le ha lanzado un poderoso mensaje con un diseño que parece que está hecho para que llegue a Mallorca con él.

Son tiempos difíciles para todos, el hecho de que se gaste cada vez menos en ropa no es ninguna barrera para no vestir bien. Esta prenda de Primark es un precioso vestido midi que realmente está a la altura de una o varias reinas. Se trata de una prenda que literalmente está volando de las estanterías de las tiendas a las que llega, el hecho de que no haya servicio de venta online hace este vestido aún más deseado.

Tiene el largo perfecto para lucir unas alpargatas bonitas como las que lleva Letizia en sus looks veraniegos. Un tirante grueso para marcar brazos y un aire fresco y juvenil que seguro que encantaría a la familia real. Una pieza que parece diseñada para triunfar y que realmente nadie podría pensar que tiene un precio tan bajo.

Un vestido midi que puesto queda impresionante con el sello Primark costaría a la casa real española 22 euros. Con él y unas alpargatas recicladas del año pasado veríamos a una reina pasearse por Mallorca siendo una de las mejores vestidas de la isla. Letizia es fan de Zara y de Inditex, pero quizás esté buscando nuevos retos de la mano de marcas que sí han llevado otras royals.

Antes de que quizás lo compren las inflencers o la propia Letizia, hacerse con este vestido midi de Primark es casi obligatorio, por ese precio y diseño es imposible resistirse.