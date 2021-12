5 prendas rojas imprescindibles en tu fondo de armario navideño

All I Want for Christmas Is You… Ya tenemos mimetizada la sintonía de Mariah Carey que da por inaugurada la Navidad. Pese a que la pandemia sigue estando presente y hay que tomar las medidas necesarias para frenar la expansión del virus, este 2021 estas fiestas serán diferentes, ya que las restricciones se han eliminado. Podemos salir a cenar o acudir a alguna fiesta por lo que hay que buscar el look perfecto y que mejor que optar por el rojo, el color sin duda de la temporada.

De satén

El tejido de satén es una apuesta segura. Es fino, elegante y, además no pasa de moda, por lo que se si adquirimos cualquier prendas nos valdrá para toda la vida y se convertirá en un perfecto fondo de armario. En Zara tienen muchos modelos, pero nos ha llamado especial atención uno de estilo camisero.

Tiene un precio de 29,99 euros y se puede encontrar desde la talla XS hasta la XL. El patrón es de cuello solapa y manga larga con cintura elástica con un lazo para poder ajustarlo a nuestro gusto, además el acabado en evasé le da ese toque especial a la prenda. Además, cuenta con cierre frontal con botones dorados lo que hace más glamurosa esta prenda que se convertirá a partir de ahora en tu nueva obsesión.

Lo mejor de todo es que se puede combinar tanto con unas botas OTK para darle un estilo más cañero como con unas sandalias o zapatos de tacón.

Diseño drapeado

Por otro lado, si lo que buscas es un estilo más entallado, Zara también tiene la solución a todos tus problemas. En concreto el modelo de la fotografía inferior, de escote en ‘V’ de manga larga y hombreras algo marcadas. El drapeado de la zona de la cintura es lo que aporta un poco de movimiento a la prenda por lo que se sale del corte habitual.

Por 29,95 puede ser tuyo y está confeccionado desde la talla XS hasta la XXL. Eso sí, date prisa porque los outfit de Navidad ¡están volando! Si lo prefieres puedes optar por unos botines de tacón o, por el contrario por unos elegantes stilettos. Ambas opciones son más que válidas para triunfar estas fiestas.

Un básico

Por último, y no por ello menos importante, hemos dado con un vestido corto de punto de canalé ideal. Es de cuello cisne y manga larga. Este tejido se ha convertido en un must have en toda regla porque con los complementos adecuados puede convertirse en el look estrella de esta temporada.

Este diseño corresponde a Bershka y cuesta 19,99 euros. Aquellas que prefieran este tipo de vestidos lo encontrarán desde la talla XS hasta la XL. Y sí, este además, es perfecto para combinar con unas estilosas sneakers, calzado premium que es tendencia tanto en verano como en invierno.