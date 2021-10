La prenda de Zara que pensarás que es de Chanel cuesta menos de 50 euros

Menos de 50 euros es lo que nos costará una chaqueta que parece sacada de la nueva colección de Chanel firmada por Zara. La low cost española no ha dudado en inspirarse en los grandes este otoño-invierno en el que necesitamos disfrutar en primera persona de una serie de elementos que llegan para quedarse. El Tweed es un básico que vuelve con fuerza, hasta ahora solo en armarios exclusivos, pero gracias a Zara e Inditex por muy poco dinero podemos obtener una chaqueta que sigue el diseño Chanel más auténtico.

Esta es la prenda de Zara que pensarás que es de Chanel

Chanel es una de las grandes marcas, Coco Chanel fue la encargada de diseñar unas prendas que han pasado a la historia. Décadas después de que el estilo de chaqueta joya con tweed revolucionará el mundo de la moda vuelve por la puerta grande en Zara. Esta marca low cost ha copiado uno de los iconos de esta marca, la chaqueta más bonita de todas, en negro, el color favorito de la marca francesa, con detalles en dorado y un precio inferior a los 50 euros.

Esta chaqueta es una de las prendas estelares de la temporada en Zara. Su estilo y forma la hacen ideal para casi cualquier ocasión. Combinada con unos pantalones, una falda o cualquier otro elemento que destaque este diseño, conseguiremos una prenda de lujo que se convertirá en todo un fondo de armario atemporal. Vamos a disfrutar de esta chaqueta en numerosas ocasiones.

Un estilo retro con botones dorados así es una Chanel con etiqueta de Zara. Esta chaqueta podría estar en un museo, pero realmente forma parte de la nueva colección de Zara. Tiene un estilo lujoso que nos ayudará a destacar. Con un vestido y a modo de chaqueta conseguiremos un estilo Jackie Kennedy impresionante.

Una prenda negra siempre será tendencia. Si no queremos arriesgarnos, nada mejor que optar por este tono que combinará con todo y siempre será tendencia. No hay temporada en la que no aparezca en la mayoría de los escaparates una chaqueta de este color o cualquier otra prenda, con lo cual, especialmente en otoño-invierno es un buen básico.

Por 49,95 euros tendremos una chaqueta de lujo que nos animará las tardes otoño-invierno. Toma nota de esta maravilla de Zara y no te separes de ella, se está agotando por momentos y no es de extrañar, el toque Chanel siempre triunfa.