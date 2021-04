Los mejores y peores vestidos de la alfombra roja de los Oscar 2021

Muchos nervios en la última edición de los premios Oscar, una de las más esperadas de los últimos años y en la que sus protagonistas han demostrado que es más que posible celebrar una gala de un gran calibre en tiempos de pandemia. Más allá de conocer el nombre de los merecidos ganadores, una partes más atractivas de la cita es que tiene que ver con el mundo de la moda. Aunque más reducida que en anteriores años, la alfombra roja de este 2021 ha dejado grandes looks para el recuerdo, pero también otros tantos que han tenido su cruz en cuestiones de estilo.

Una vez más, los vestidos han vuelto a ser los grandes protagonistas. Si en otros galardones el negro ha sido el color por excelencia, como en los pasados premios Goya, estos Oscar han estado llenos de color. Zendaya, Reese Witherspoon, Halle Berry o Margot Robbie son solo algunas de las estrellas que han conseguido poner un punto alegre a la red carpet. Y mientras que ella han conseguido eclipsar con sus outfits, hay otros tantos que han protagonizado un resbalón de estilo, demostrado como no se debe ir a una cita de tal calibre.

Sin duda, la gran sorpresa de la noche ha sido la cantante Zendaya. Con tan solo 23 años, la artista se ha convertido en una de las mejores de los Oscar 2021 gracias a su vestido, una pieza de Valentino en un llamativo color amarillo. Con palabra de honor, un favorecedor cut out en la zona del abdomen y una abertura en la falda, la intérprete ha podido resaltar el resto de sus complementos. La protagonista de ‘El gran showman’ lo ha combinado con sandalias de plataforma de Jimmy Choo y joyas de Bylgari. Y aunque el traje ha sido lo más sorprendente a primera vista, lo cierto es que las joyas que decoraban su cuello estaban valoradas en más de 6 millones de dólares.

Amanda Seyfried ha sido la otra actriz que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Demostrando que es una veterana en la red carpet, la nominada a ‘Mejor actriz de reparto’ por ‘Mank’, premio que finalmente no se ha llevado, ha vuelto a dar una lección de vestido. Para esta gran cita, se ha enfundado una espectacular creación de Armani Privé de Alta Costura, de la colección Primavera-Verano 2021. De un rojo pasión, este vestido brilla por sí mismo y es que su escote en palabra de honor acabado en ‘V’ y su falda de tul, cargada de volumen y con cola, lo tiene tono para convertirse en uno de los vestidos más aplaudidos no solo de estos Oscar, sino también de todos los que Seyfried ha lucido a lo largo de su carrera. Lo ha conjugado con pendientes cortos y un maquillaje que centraba la atención en sus labios, de un rojo oscuro que contrasta con su blanca piel.

Zendaya y Amanda han sido dos de las actrices que más han destacado en la alfombra roja de los Oscar 2021, pero no han sido las únicas que se han llevado un aplauso. Halle Berry, Laura Pausini, Reese Witherspoon o H.E.R. también se merecen una mención gracias a sus favorecedores looks. Al igual que otros tantos artistas por todo lo contrario. Te los mostramos a continuación-