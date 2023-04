Polín et moi tiene el vestido de invitada que no puedes dejar escapar, no puede ser más bonito y se vende a un precio de escándalo. Quizás no conocías a una marca nacional que se ha convertido en una de las más deseadas del momento. Ha ganado protagonismo en redes sociales, pero también gracias a unos diseños que impresionan. Este vestido es realmente espectacular y tiene un precio que seguro que nos podemos permitir. Gracias a Polín et Moi podemos llegar a cualquier evento siendo las mejor vestidas.

El vestido de invitada de Polín et Moi

Ha llegado la época del año de las bodas, bautizos y comuniones, si necesitamos un vestido bonito, nada mejor que una de las marcas del momento. Polín et Moi. Detrás de este nombre está Mercedes Marrero la fundadora y sus hijos, Víctor y Nuria que han mantenido el espíritu de esta artista del diseño que nos trae vestidazos de pasarela a nuestras casas.

La filosofía de la marca lo dice todo: “Crear una marca con una personalidad afrancesada y mediterránea capaz de ofrecer a las mujeres belleza en los pequeños detalles con piezas atemporales de tendencia suavizada”. Este vestido es una buena muestra de ello que está en pre-venta y que podemos comprar ya mismo, es una apuesta segura.

El vestido Lazada Amade es uno de los más bonitos que se han visto nunca en ninguna tienda. El color y el estilo es lo que lo convierte en una pieza única que se ha convertido en excepcional. La realidad es que estamos ante la pieza fundamental de una temporada en la que necesitamos hacernos con prendas especiales.

El color rosa es el tono de moda. Este precioso estampado en un tejido satinado es lo primero que nos llama la atención de un tipo de prenda que se ha convertido en una de las más deseadas en esta pre-orden. Es un vestido que ya tiene lista de espera nada más salir a la luz en la web de la marca.

La lazada y las mangas estilizan muchísimo. Son esos detalles los que le añaden la clase y nos aseguran lucir tipazo. Tiene, además, el largo perfecto para lucir sandalia en una temporada en la que nos apetece hacernos con prendas y complementos como este. Por solo 89 euros nos llevamos a casa un vestidazo.