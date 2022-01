Planta cara al frío polar con estos plumíferos ‘low cost’

El invierno ya está aquí y eso significa que tenemos que sacar del armario nuestros abrigos más calentitos y en el caso de no tenerlos no pasa nada porque hemos fichado unos modelos low cost que se convertirán en tu verdadera obsesión. Además, son un básico de armario que no pasará de moda por lo que será una buena inversión. Empezamos por este diseño de Zara. Se trata de un plumífero negro largo con capucha que es extra ligero y tiene bolsillos a ambos lados.

Su cierre es frontal con cremallera y lo mejor de todo es que incluye una bolsa para transportarlo. Cuesta 59.95 euros y lo hay desde la talla XS hasta la XL. Es ideal para aguantar altas temperaturas. De hecho, esta testado en laboratorio que soporta de entre 0ºC a -15ºC.

También de Zara, encontramos este modelo en color verde caqui por 59,95 euros. Sin duda, uno de los colores de la temporada que combinan a la perfección, sobre todo con el negro. Es acolchado y como característica tiene el cuello subido con una enorme capucha. Es de manga larga acabado en puño elástico en el interior. Por supuesto, no pueden faltar unos bolsillos laterales, pero son ocultos. En concreto, este modelo tiene un bajo asimétrico ajustable con cordones elásticos y stoppers. Cierre frontal con cremallera y botones a presión.

En H&M tienen un plumífero blanco ideal por 39,99 euros. Es una chaqueta acolchada con capucha forrada con ribete en pelo sintético. Es un modelo entallado con cremallera, bolsillos laterales con cremallera y puños elásticos. Se puede encontrar en dos tonos: blanco y negro.

Siguiendo la gama de tonos tendencia 2021 hemos dado con otro patrón perfecto para soportar las temperaturas de la temporada estival. En Stradivarius han lanzado un plumas tres cuartos que tiene un precio de 39,99 euros.

Es un abrigo water resistant, lo que hace que también sea perfecto para esos días de lluvia. Cuenta con un cuello algo y bolsillos delanteros de vivo y forro polar. Puño con interior elastico y cierre frontal con cremallera y solapa con botones a presión.

En esta lista de impresindibles de invierno no podía faltar una de las prendas estrella de la temporada: los chalecos acolchados. Son similares a los plumíferos, pero sin mangas. En Stradivarius hay una amplia gama de opciones para combinar con nuestros mejores looks, pero en especial nos ha llamado la atención el modelo anterior, ya que se convierte en un verdadero básico para dar un toque diferente a los conjuntos que luzcamos a lo largo de este invierno, pero también de los siguientes.

35,99 es su precio y tiene un tejido de efecto piel con cuello subido, bolsillos delanteros de vivo con forro polar. Cierre frontal con cremallera y solapa con botones a presión. ¿Con cuál te quedas tú?