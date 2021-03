El año pasado la pandemia nos robó la primavera y este año ¡estamos más decididos que nunca a aprovecharla! Planes al aire libre, quedadas con amigas, y una gran cantidad de ideas para recuperar el tiempo perdido y dejar todos estos recuerdos inmortalizados para el futuro. Persigue las tendencias de moda en primavera.

Te damos algunas de las claves para que esta primavera tu estilo hable por ti ¡y diga que no hay nadie que sepa tanto de moda cómo tú! Empieza a pasearte por tus tiendas favoritas y fíjate en las tendencias que ya están llegando a los escaparates: ¡seguro que hay más de un maniquí al que querrás robarle el look! ¿Sabes qué es lo que te vas a encontrar!

Le darás más importancia a la parte de abajo de tu outfit

Esta temporada los pantalones llegan pisando con fuerza y es que nos hemos cansado de tantos años seguidos en los que sólo llevábamos jeans ¡es hora de cambiar! Y para ello nuestras marcas de confianza nos ofrecen una multitud de formas y estilos de lo más atractiva para que podamos jugar a combinarlos cómo más nos apetezca.

Una de las cuestiones, pero, es que para cada estilo de pantalón ¡deberás saber cuáles son los zapatos que mejor le van! Y es que eso será lo que definitivamente te corone como la reina de las tendencias entre tus amigas. ¿Sabes cuales son las mejores combinaciones de las tendencias de moda en primavera?

Si ya le has echado un ojo a esos pantalones de pinzas tan favorecedores, acuérdate que lo más trendy este año será que los combines con unas bambas blancas.

¿Prefieres un modelo acampanado o insistes en ponerte unos jeans deshilachados? En el primer caso triunfarás con unas plataformas y en el segundo lucirás la mejor versión de tus piernas si apuestas por unos mocasines cómodos y con un punto clásico. Encuentra la media naranja perfecta para tus pantalones y así te asegurarás de triunfar ¡sea cuál sea ese plan que te apetece tanto disfrutar!

Los colores reclaman protagonismo

Como no podía ser de otra forma, para la subida de temperaturas nuestro armario está pidiendo un lavado de cara y la mejor manera de conseguirlo, además de con prendas un poco más ligeras, es con colores nuevos que se distingan por fin de esas tonalidades más planas que casan tan bien con el estilo minimalista.

Esta temporada debes olvidarte del beige, del negro y del gris, e incluso sería bueno que te retaras a no usar prendas blancas durante una semana ¡pues solo así conseguirás empaparte de la alegría que trasmiten las tendencias primaverales de este año que están llenas de colores pastel y tonos de lo más energéticos, logrando combinaciones color block que seguro que logran que olvides todos los prejuicios que alguna vez has tenido sobre los colores que se complementan bien y los que no. ¡Atrévete a innovar!