Perfecta para bajitas: la falda midi de Stradivarius que va a ser tendencia esta primavera

Si tienes que llenar el armario de prendas para la nueva temporada, tenemos una que te encantará. Es la falda midi de Stradivarius.

De estilo denim, ofrece siempre elegancia y es la que resulta mejor para las más bajitas porque les permite ganar altura.

La falda midi de Stradivarius: ideal para la primavera

Es la falda tejana larga de corte recto con abertura delantera y bajo acabado sin costura. Con tiro high waist y tejido comfort, la compras en tres colores diferentes y eliges el que más te guste. Tiene diversos detalles como que es larga, que tiene una perfecta abertura delantera y el detalle de cinco bolsillos y cierre con cremallera y botón. ¿Qué más quieres?

Cómo la podemos cuidar

Sus materiales de confección son 98% algodón y 2% elastano. Se deben tener en cuenta a la hora de mantener la falda porque así es mucho más fácil cuidarla si sabes qué le va mejor a cada material.

Para más señas, desde Stradivarius dan a conocer que se puede lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco, no usar secadora, y es mejor lavar por separado para un mejor mantenimiento.

De todas formas, tienes la etiqueta con todas las especificaciones que necesitas par saber de qué manera puedes entonces cuidarla para que esté como el primer día.

Si no sabes bien qué debes hacer, a pesar de todos estos consejos, en la tintorería te dirán cómo lavarla, especialmente si ha aparecido una mancha de comida y otros.

En tres colores básicos que puedes comprar

Una de las ventajas de optar por esta falda vaquera midi es que está en tres colores diferentes. Por un lado, el azul básico que va bien con todo tipo de colores y estilos. Aconsejamos llevarlo con un jersey rojo, con tops asimétricos en negro y hasta con blusas si debes ir al trabajo.

En color negro, queda estupendamente con muchas otras prendas que además puedes comprar también en Stradivarius. Es el caso del jersey de rayas blancas y negras junto a deportivas blancas. Mientras que también te pones la falda negra con tops en color blanco y taconazos.

El denim sobretintado en color azul es mucho más original. Es tipo desgastado y por esto es uno de los tipos que más gustan a todas. Lo llevas entonces con sudaderas de varios colores, con chaleco en color negro y camisetas de manga larga en el color que quieras porque con este denim va perfecto para todo.

Un toque casual a tus looks

Con esta falda vaqueros ofreces un look bien casual. Porque se lleva con todo lo que has decidido ponerte, especialmente con zapatillas deportivas, jerséis, cardigans, bolsos de varios tamaños. Si lo que quieres es mostrar un aire algo más elegante entonces aconsejamos ponerte esta falda con blazer negra y con botines con tacones o botas altas.

Cuál es el precio de la falda midi de Stradivarius

Se compra en la web de la firma o bien en la tienda física. Su precio es de 25,99 euros, y las tallas dependen de cada color que quieras. En azul medio las tallas van de la 32 a la 44, en negro también y en denim más desgastado , de momento también están todas las tallas, pero en breve es posible que ya se acaben y no tengas la tuya. Aprovecha porque ahora puedes elegir el color de la falda y tu talla, más adelante no la vas a encontrar.

Antes de ir a la tienda física a comprar esta prenda, debes saber primero si esta disponible, y lo puedes comprobar a través de la web. busca en la tienda que tengas mas cercana tanto el color como la talla antes de ir y para que no te desplaces en vano.

Respecto a los gastos de envío, en Stradivarius los gastos de envío a tienda son totalmente gratuitos, así que ya debes tenerlo en cuenta para comprar e ir a buscar la prenda a la tienda si la tienes bien cerca.

Además, si seleccionas tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratuito para pedidos a partir de 30€, es en envío gratuito a partir de 30€, solo para productos de nueva colección que no tengan ningún descuento aplicado.

En caso contrario, los costes de envío son los siguientes:

Estándar domicilio 3,95 €

Express domicilio 4,95 €

En cuanto a la devolución, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución. ¿Hay algo que no te ha gustado? ¿No has escogido tu talla correctamente? Entonces puedes realizar tu devolución siempre que tengas una cuenta registrada en Stradivarius. A devolver en la tienda y en el punto de entrega.

Hay mucha más información en la web que debes saber y que te facilita la compra online.