Por fin se celebra hoy el día de Navidad, y tras la Nochebuena es posible que desees un cambio de «look» con respecto a lo que llevaste ayer noche. Seguro que te has preparado un vestido especial, un maquillaje que no sea tan «brillante» como el del 24 de diciembre y en cuanto al pelo…no debes desesperar ya que existen varios peinados fáciles de hacer para pelo largo o media melena que te permitirán lucir espectacular hoy 25 de diciembre. ¡Vamos a por ellos!.

Los peinados fáciles para pelo largo o media melena que puedes hacerte en Navidad

Lo bueno que tiene el pelo largo, e incluso la media melena, es que podemos elegir entre llevar nuestro cabello suelto o por el contrario recogido. Además no olvidemos los distintos complementos y accesorios que se le pueden sumar al pelo con los que puede que luzcas mucho más navideña.

No es cuestión de ponerse ahora a hacerse recogidos imposibles o peinados que nos lleven horas y horas de preparación. Hoy es Navidad, puede que pasemos parte de la mañana con los regalos (y más si tenemos hijos), así que nada como ducharse, lavarse el pelo y luego arreglarse con estos peinados que ahora os proponemos.

Melena midi con rizos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salon Cheska (@saloncheska)

Si tienes una media melena o llevas el pelo a la altura de los hombros, no hace falta que te planches el cabello como quizás sueles hacer para llevar tu pelo extra liso. ¿Por qué no eliges un cambio de «look» algo más arriesgado? Rizarse el pelo es algo fácil hoy en día y apenas te costará unos minutos conseguirlos. Si no tienes una plancha específica para rizar el pelo, siempre puedes recurrir a la plancha habitual en la que debes enrollar el pelo y aguantar durante unos segundos antes de soltar. Con este peinado lucirás perfecta en el día de Navidad y además, tu pelo se verá con mucho más volumen.

Coleta para pelo largo con un «twist» o giro

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salon Cheska (@saloncheska)

Otro de los peinados fáciles que te puedes hacer para el día de hoy es elegir una sencilla coleta pero con un pequeño detalle que se conoce como «twist» y que consiste en ondular un poco el pelo de modo que de la sensación que se ha producido un pequeño «giro» en el interior de la coleta.

Para hacerte este tipo de peinado, debes peinar bien el cabello, hacerte la coleta y después, con la ayuda de la plancha debes ondular el pelo girando este mientras vas planchando. Procura que el pelo queda en forma de S y que se envuelve en sí mismo. Al acabar, aplica un poco de aceite para hidratar el pelo y que además, te aguante el peinado.

Ondas marcadas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mane Addicts (@maneaddicts)

Todo un clásico que nos saca de más de un apuro y que además, no deja de ser tendencia. Las ondas más marcadas para un pelo largo son quizás uno de los peinados más adecuados para ocasiones especiales como la Navidad. Lo único que necesitarás es una plancha de pelo y tener al menos una media hora (dependerá de la longitud y cantidad de pelo) para ir haciendo las ondas una por una. No olvides dividir el pelo en mechones para poder ir trabajándolos más rápido y ondular de forma muy marcada para luego al deshacer la onda y peinar que estas resalten todavía más. Para acabar, un poco de laca para fijar será el toque definitivo y si deseas que sea todavía más «festivo» o navideño, nada como colocarte unas horquillas o pasadores brillantes a uno de los lados del pelo.

Media melena natural

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mane Addicts (@maneaddicts)

No importa como tengas el pelo: liso, ondulado, rizado e incluso con algo de encrespamiento. Llevarlo lo más natural posible es tendencia por lo que en el caso de haberte cortado tu pelo a una altura de media melena y no querer tardar nada en arreglarlo para celebrar hoy la Navidad, ¿por qué no dejarlo tal cual? Debes eso sí, lavarlo bien, aplicar una mascarilla que permita una buena hidratación, secar el pelo de forma adecuada y no olvidar aplicarte un sérum o aceite nutritivo para que tu pelo se vea no solo hidratado sino también brillante para este día tan especial.

¿Deseas añadir algún toque extra a tu melena midi natural? Puedes elegir una simple diadema con algunos brillos o perlas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mane Addicts (@maneaddicts)

O también porqué no, elegir algunos clips que sean grandes y que te permitan sujetar el pelo para que no te moleste mientras estás sentada en la mesa de Navidad, comiendo con el resto de tu familia.

Coleta alta con lazo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Annadat Michell Jimenez Farias (@annadatmichellemkup)

Al más puro estilo «peinado Barbie», este es un tipo de peinado fácil y rápido de hacer. Tan solo debes peinarte bien el pelo hacia atrás y hacia arriba (puedes hacerlo con la cabeza hacia abajo), sujetar bien fuerte con una goma o dos y después añadir un lazo que sea bien llamativo.

En el caso de que no te guste la idea del lazo, deja un par de mechones sueltos para poder envolver con ellos la coleta.