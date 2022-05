El pareo de Pull&Bear más floral para combinar con tu bikini

En verano, queremos ir bien fresquitas. Para esto hay prendas que nos lo solucionan. Es el caso del pareo de Pull&Bear más floral y que combina perfectamente con tu traje de baño. No podrás pasar sin él durante este verano.

Además en la web, también puedes combinar el bikini con el mismo modelo de pareo, así llevas un buen conjunto que te sorprenderá.

Cómo es el pareo de Pull&Bear

Hablamos de una falda tipo pareo con estampado de varios colores, nudo en la cintura y silueta fluida. Es muy jovial, y la puedes atar de diferentes maneras siendo también versátil. Llama la atención por sus diversos colores, así puedes escoger entre tres diferentes. No te quedes sin él en este verano 2022.

En 100% algodón, el pareo ofrece la mejor versión de ti. Porque así es más natural, y desde la web explican cuales son sus cuidados para que esta prenda pueda durar más: lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora.

En tres colores diferentes: elige el tuyo

Por suerte, está en tres tonos distintos para que puedas escoger el que más te guste. En mandarina, hay un estampado en flores margaritas de diversos colores. Se combina perfectamente con el bikini en el mismo color que puedes comprar también desde esta web.

El color turquesa es muy veraniego con tonos que nos recuerdan al mar. Y también tienes el mismo bikini para llevar con el pareo. ¡Es lo más! por su parte, el rosa tiene estampado con flores pequeñas en blanco. De la misma forma que los otros dos colores, está también el bikini a juego, tanto en la parte superior como inferior. En este caso, es en forma de triángulo y su precio es de 15,99 euros.

Cuánto cuesta este pareo

Su precio es de 12,99 euros y la talla única es la M, así que ya sabes que lo puedes comprar en la web de Pull&Bear. Es esa prenda que destila optimismo y ganas de poder ir a la playa ya de una vez por todas.

Además como es una prenda versátil, también te la pones para ir de paseo o bien en una fiesta porque los tres colores son aptos para poder luego llevar la falda pareo en muchas ocasiones con un top o camiseta encima. ¡Este verano te dejarás ver!