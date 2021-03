Parejas: ¿qué tener en cuenta antes de ir a vivir juntos?

Cuando una pareja decide ir a vivir juntos hay que pensar antes los pros y los contras. No es tan fácil y a veces hacerlo sin pensar y de repente no es nada bueno porque el resultado puede ser malo (o ir estupendamente). Por esto te aconsejamos qué tener en cuenta antes de ir a vivir juntos.

No nos estamos casando pero sí implica un compromiso. Lo importante es conocer a aquella persona porque la convivencia no es tarea sencilla.

Cosas en común

Si estáis como pareja, esto quiere decir que tenéis cosas en común. Ahora bien, debemos tener presente que comulgamos con un mismo estilo de vida, algo esencial para determinar que vivamos juntos y nuestra relación no sea un desastre antes de lo que pensamos.

Analizar qué tenéis en común para ver si esta convivencia es posible y pueda ser favorable para ambos.

Planes de futuro

Es importante que entre vosotros haya planes de futuro. Hay parejas que están juntas pero no han hablado sobre qué piensan hacer y si se ven el uno con el otro en un futuro. Es una básica si queremos compartir vivienda porque un proyecto de futuro normalmente empieza a construirse desde el momento en el que decidimos ir a vivir juntos.

No precipitarse

A veces hay muchas ganas de pasar tiempo juntos, viéndose a distancia, yendo a comer, etc. pero esto no es lo mismo que compartir techo. En este caso si hay una serie de dudas, es mejor hablarlo y no precipitarse en tomar esta decisión, pues siempre hay tiempo.

Sin imposiciones

Si tu pareja o tú no estáis seguros de dar el paso, entonces es mejor no darlo. Podemos crear falsas esperanzas y desilusionarnos de golpe y esto puede afectar tanto a la relación de pareja que hasta podemos acabar rompiendo. Por esto, la decisión debe ser querida, sin imposiciones, libre, con ilusión, y que las dos partes quiera sin sentirse presionado por el otro.

Mentalizarse de que la convivencia no es un camino de rosas

Aunque pensemos que hemos encontrado a la persona ideal, hay que concienciarse antes de que la convivencia no es un camino de rosas. El día a día desgasta porque empiezan las malas caras, los problemas internos y externos, y debemos ser muy fuertes para no discutir a la primera de cambio.

Si todo esto es tenido en cuenta, entonces vivir juntos puede resultar una gran experiencia para compartir todo aquello que quieras con la persona que amas.