Esta camisa podría ser obra de Versace, pero la firma Zara. Siguiendo la tendencia de la firma de moda italiana de incluir cadenas y estampados la low cost de Inditex firma una de las prendas de la temporada. La podemos llevar como vestido con un cinturón o incluso como chaqueta de entretiempo, esta maravilla del diseño ya está causando furor en las redes sociales. Fácil de llevar y de combinar, con esta prenda tan versátil de Zara no podemos fallar, así es como se lleva la camisa vestido de esta primavera.

La camisa vestido de Zara que más se llevará esta primavera

El pachtwork es una de las tendencias de la temporada. Hemos visto estampados de todo tipo en redes sociales y en los escaparates de las tiendas. Esa manera de combinar telas se ha convertido en toda una declaración de intenciones. Este año 2021 necesitamos volver a unir las piezas de nuestra vida que se quedaron en el aire hace unos meses. Es momento de reconstruir nuestra vida y de hacerlo de la mejor manera posible con una prenda que casi será un talismán.

Una talla más te permitirá llevarla de vestido o de túnica. Esta prenda la vamos a llevar en primavera o en verano. El tacto es maravilloso, permite llevar una camiseta debajo los días de frío o el bikini en esas tardes de playa que se alargan un poco más. Es una buena opción si queremos disfrutar de una mayor versatilidad. El diseño oversize ya es grande, pero con una talla más conseguiremos que quede perfecta como vestido.

El estampado es digno de Versace. La idea de ponerle cadenas a un estampado se ha hecho famosa en todo el mundo. Es una forma de ganar un poco de estilo y desprender el lujo propio de una firma de alta gama. Zara copia a la perfección esa idea y la plasma en esta camisa que puede convertirse en un buen vestido o túnica. Lo mejor de esta pieza es que no nos costará mil euros, sino que mucho menos con un aspecto muy similar.

En la web de Zara no se aprecia todo lo bonita que es. Ver esta prenda en redes sociales y pensar que no puede ser la misma es algo que puede suceder. En la página web de Zara la vemos como una simple camisa, pero va mucho más allá. La modelo la lleva como chaqueta de entretiempo, una opción que no podemos dejar escapar, pero podemos descubrir algo un poco más allá. La versatilidad se plasma con sus fotos, pero sobre todo experimentando.

Es un vestido disponible en todas las tallas. Algo que se agradece de Zara es que tenga todas las tallas de una prenda, desde la XS hasta la XXL podemos encontrar el modelo que encaje y con el que nos sintamos cómodas. El tallaje oversize no ciñe nada con lo cual, es perfecto incluso para futuras mamás que quieran vestir con estilo. La podemos llevar después del parto estando siempre perfectas.

Necesita un cinturón para brillar aún más. Podemos ponerle un precioso cinturón, es tan colorida que permite todo tipo de complementos, desde colores rojos, negros, blancos o incluso de cadena. Darle vida a este vestido es más fácil de lo que parece, con una combinación de piezas básicas triunfaremos. Un collar, medias y unas botas o deportivas es todo lo que necesitaremos si apostamos por esta prenda de la nueva temporada de Zara.

39,95 euros es un auténtico chollo. Teniendo en cuenta que nos puede servir para varios looks y que no parecerá la misma pieza de chaqueta, que de vestido o de camisa es una buena opción. Esta inversión la vamos a amortizar en esta nueva temporada de una y mil formas distintas, es cuestión de buscar las ocasiones o las formas para llevarla como más nos guste y nos sintamos cómodas.

Con unos leggins seremos las reinas absolutas de cualquier acto. La camisa es la primera de las maneras de llevarla. Usarla con unos sencillos leggins nos convertirán en la mejor vestida del barrio y de la oficina, incluso para una cena oficial nos podemos poner nuestra camisa favorita de esta temporada de Zara. Es una de las más bonitas que ha diseñado la marca en años y merece la pena en todos los sentidos.

Apúntate a una de las tendencias de la temporada el Patchwork con una inspiración de lo más Versace. El lujo y la elegancia se fusionan en la camisa, vestido o chaqueta de entretiempo que causa furor en las redes sociales. Zara ha dado en el clavo en su búsqueda de animarnos la llegada del buen tiempo, es imposible no sonreír al ver esta camisa tan bonita. Vuelve a los 90 o quédate en el 2021 con otro aire, esta pieza está destinada a no pasar nunca de moda y ofrecernos grandes momentos.