Parece de Chanel pero cuesta 60 euros: el nuevo vestido de Mango que las influencers no se quitan

Este otoño, las tendencias de moda se inclinan hacia prendas más abrigadas, pero sin perder el estilo. Los vestidos con mangas largas y cuello se han convertido en una opción imprescindible para aquellos días frescos. El nuevo vestido de Mango que las influencers no se quitan es genial, pues no solo se adapta a las temperaturas más frescas, sino que también es versátil y elegante, permitiéndote crear looks sofisticados tanto para ocasiones formales como informales.

El Vestido Cuello Drapeado Fruncido de Mango destaca por su diseño midi que llega justo por debajo de las rodillas, con una silueta evasé que favorece diferentes tipos de cuerpo. El cuello drapeado es una de sus características más destacadas, proporcionando un toque de elegancia y suavidad que contrasta con su diseño moderno. Con mangas largas, este vestido es perfecto para los días de otoño, cuando las temperaturas bajan pero el estilo sigue siendo esencial. El fruncido lateral en el vestido añade un detalle distintivo, mientras que el cierre de cremallera en la parte posterior asegura un ajuste cómodo y perfecto. Además, cuenta con un forro interior que garantiza mayor confort y acabado. Este vestido está disponible en dos colores versátiles: verde y chocolate, y en tallas convencionales y Plus, adaptándose a diversas necesidades.

Así es el nuevo vestido de Mango que las influencers no se quitan

Mango, calidad y diversidad en cada prenda

La marca destaca a lo largo de los años por su habilidad para ofrecer prendas que siguen las últimas tendencias sin perder la esencia de la elegancia y la comodidad. Desde básicos atemporales hasta piezas de moda innovadoras, Mango ha sabido adaptarse a los gustos de sus clientes, ofreciendo calidad en cada uno de sus productos.

Además, la marca es conocida por su capacidad para crear colecciones que incluyen prendas para diferentes ocasiones y estilos, desde opciones más formales hasta looks casuales.

El Vestido Cuello Drapeado Fruncido es un excelente ejemplo de esta versatilidad, ya que se adapta tanto a un look de oficina como a una salida nocturna.

Fabricado con materiales de alta calidad, Mango asegura que sus prendas no solo sigan las tendencias, sino que también ofrezcan durabilidad, confort y acabados impecables.

Las características del nuevo vestido de Mango que las influencers no se quitan

Diseño midi: el vestido llega justo por debajo de las rodillas, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes prefieren un largo intermedio entre el mini y el largo total.

Diseño evasé: su corte evasé aporta una forma fluida y favorecedora que resalta la figura sin ser demasiado ajustado. Es ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo.

Cuello drapeado: el cuello drapeado es uno de los puntos fuertes de este vestido, agregando un toque de sofisticación. Este detalle le otorga un aire de elegancia que es perfecto para el otoño.

Manga larga: las mangas largas son perfectas para la temporada de otoño, dando una capa adicional de abrigo sin perder el toque chic que caracteriza al diseño.

Fruncido lateral: el detalle del fruncido lateral en el vestido aporta un toque moderno y distintivo, además de ser funcional, ya que permite una mayor libertad de movimiento.

Cierre de cremallera en la parte posterior: el cierre de cremallera en la parte posterior permite un ajuste perfecto, facilitando la colocación y retirada del vestido.

Forro interior: el forro interior garantiza mayor comodidad, evitando que el vestido se adhiera a la piel y proporcionando una sensación más suave durante todo el día.

Colores disponibles: esta prenda está disponible en dos colores muy versátiles para la temporada: verde y chocolate.

Ideas de looks para combinar el nuevo vestido de Mango que las influencers no se quitan

Look de oficina

Para un día en la oficina, combina el vestido con unos tacones clásicos de color negro o beige y un blazer estructurado. Añade un bolso de mano de cuero para darle un toque profesional pero moderno. Este look es ideal para reuniones o un día de trabajo.

Look casual de fin de semana

Añade una bufanda de lana o un chaleco de punto para darle un toque acogedor, perfecto para un paseo por el parque o una comida con amigos.

Look de noche

Si tienes una salida nocturna, puedes optar por combinar el vestido con unos tacones altos de tiras. Un abrigo de lana largo en color oscuro complementará perfectamente el look para una noche elegante.

Look para eventos especiales

Si buscas algo más elegante para un evento especial, combina el vestido con unos tacones de color metálico o en tonos oscuros y un bolso de mano elegante. El vestido por sí mismo es lo suficientemente sofisticado, por lo que solo necesitarás algunos accesorios para completar el conjunto.

Cuidados para conservar la prenda

Lavar a mano o en un ciclo delicado

Para evitar dañar el tejido, es recomendable lavar el vestido a mano o en un ciclo delicado de la lavadora, utilizando detergentes suaves.

Evitar la secadora

La secadora puede dañar la tela y alterar la forma del vestido. Es mejor dejarlo secar al aire, colgado en un lugar bien ventilado.