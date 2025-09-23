Lo llevaba mi madre y juré que nunca me la pondría, pero esta chaqueta de Parfois ahora es mi favorita

Con la llegada del otoño, las temperaturas comienzan a descender y el armario se transforma. Es el momento perfecto para incorporar chaquetas ligeras que aporten abrigo sin perder estilo. Esta prenda se ha convertido en un básico indispensable para la transición entre estaciones, gracias a su versatilidad, comodidad y elegancia natural. La chaqueta de Parfois ahora es mi favorita porque no solo protege del frío, sino que también elevan cualquier look cotidiano, dándole un aire más cuidado. Firmas como Parfois han sabido interpretar esta tendencia con piezas funcionales y con diseño. Sus propuestas destacan por combinar calidad, detalles únicos y precios accesibles, perfectos para mujeres que buscan estilo sin esfuerzo.

Este modelo de Parfois es una de las piezas clave de su colección de otoño. Confeccionada en una mezcla de algodón (70%) y poliamida (30%), y con forro 100% poliéster, ofrece una textura suave, resistente y abrigada. Su diseño destaca por los detalles en contraste, que le dan un aire moderno y dinámico. Incluye un cuello de solapa canalado, manga larga, bolsillos laterales y un práctico cierre con botones de presión. Está disponible en color multicolor, ideal para combinar con jeans, pantalones neutros o incluso faldas midi. Puedes llevarla con unas botas tipo Chelsea y un bolso estructurado para un look casual chic, o con zapatillas blancas y una bufanda ligera para un estilo más relajado.

Esta chaqueta de Parfois ahora es mi favorita

Parfois es una firma portuguesa que ha sabido posicionarse en el mundo de la moda como una marca que ofrece productos actuales, elegantes y funcionales. Con un catálogo que abarca desde ropa hasta bolsos, calzado, bisutería y accesorios, la marca se caracteriza por seguir las tendencias internacionales sin perder su esencia minimalista y urbana.

Cada colección de Parfois está pensada para mujeres reales que buscan versatilidad y estilo en su día a día. Sus prendas están diseñadas con atención al detalle, priorizando tanto la estética como la comodidad.

Las características de esta chaqueta de Parfois ahora es mi favorita

Esta es una de las piezas más destacadas de la colección de otoño de Parfois. Su diseño está pensado para quienes quieren vestir con estilo sin renunciar al confort. Sus principales características incluyen:

Cuello de solapa canalado, que aporta un toque estructurado y elegante.

Manga larga, ideal para los días frescos de otoño;

Bolsillos laterales, prácticos y funcionales;

Cierre con botones de presión, fácil de abrochar y cómodo;

Disponible en un atractivo color multicolor, que combina tonos neutros con acentos más vivos;

Ajuste relajado, ideal para llevar sobre camisetas, camisas o suéteres ligeros.

Ideas para combinar esta prenda

Una de las mayores ventajas de esta chaqueta de Parfois es su versatilidad. Puedes adaptarla a diferentes estilos y momentos del día. Algunas ideas para crear looks completos con esta prenda incluyen:

Look de día

Chaqueta Contraste de algodón

Camiseta básica blanca

Jeans rectos o mom fit

Zapatillas blancas

Bolso bandolera de Parfois

Gafas de sol y pendientes dorados

Look de oficina informal

Chaqueta Contraste de algodón

Blusa fluida o camisa blanca

Pantalones tipo sastre en tono neutro

Mocasines o botines bajos

Bolso tote estructurado

Pañuelo de seda como accesorio

Look de fin de semana

Chaqueta Contraste de algodón

Vestido midi de punto o algodón

Botas altas o botines

Bolso cruzado pequeño

Sombrero de ala ancha o boina.

Look de tarde con amigas

Chaqueta a contraste de algodón

Pantalones de cuero o efecto piel

Crop top o jersey ajustado

Zapatos chunky o sneakers

Mini bolso con cadena

Aros grandes o accesorios metálicos

También se pueden complementar con accesorios naturales como bolsos de rafia, sombreros de ala ancha o gafas de sol redondas.

Composición y materiales

Además de su diseño atractivo, esta chaqueta está confeccionada con materiales seleccionados para ofrecer durabilidad y confort:

Composición exterior:

70% algodón

30% poliamida.

Forro interior:

100% poliéster.

Consejos para conservar la chaqueta en buen estado

Para que la chaqueta de algodón mantenga su forma y color por más tiempo, es importante seguir algunas recomendaciones de cuidado:

Lavar a máquina en frío (máximo 30 °C) con colores similares.

Evitar el uso de lejía o blanqueadores, ya que pueden dañar el color.

No secar en secadora, mejor dejar secar al aire en posición horizontal o colgada.

Guardar en un lugar ventilado, preferiblemente colgada, para evitar arrugas y deformaciones.

Evitar el contacto directo con perfumes o cosméticos, ya que pueden manchar el tejido.

Frente a un contexto en el que la moda rápida ha sido ampliamente cuestionada, este tipo de propuestas equilibradas marcan el camino hacia una nueva manera de vestir: una que mira al campo, a la nostalgia, pero también al bienestar personal. Y eso, al final del día, es también una forma de revolución estética.