Parece de Cartier pero es de Parfois: vas a brillar con el reloj low cost que respira lujo

Si buscas un accesorio que eleve tu look y que todos miren, entonces debes tener el reloj low cost que parece de lujo. No es un Cartier, pero lo parece, es de Parfois y está muy bien de precio.

Te contamos sus características y de qué forma obtenerlo. Seguro que queda perfecto con todos los outfits y para ir a diversos lugares.

Cómo es el reloj low cost de Parfois

Aunque predomina el color dorado, combina también plateado y esto lo hacen bastante especial. No es redondo, si no rectangular y le da esa elegancia que te falta cuando vas con vaqueros, sudadera y otros looks más casual. Porque sabes que con este reloj siempre queda bien con todas las cosas y todos van a quedar impresionados.

Cuáles son sus materiales

Vidrio: 100% Vidrio cristalino

Caja: 95% Zinc, 5% Aluminio

Brazalete: 100% Acero inoxidable

Tapa: 100% Acero inoxidable

Correa cm: 15×1.4 (LxA)

Grosor de la Caja cm: .8

Impermeable: No

Con qué combino este reloj

Pues va perfecto con todo lo que tengas. Desde jeans a sudaderas, con deportivas, blancas o negras hasta con vestidos de colores para ser la invitada de boda perfecta. Y si tienes un bolso o zapatos metalizados, entonces va perfecto porque se combina con este accesorio top.

Desde Parfois recomiendan el vestido largo de rayas que tiene un precio de 35,99 euros, el bolso de ante de fiesta que obtienes en variedad de colores y está en la misma web de Parfois, su precio es de 23,99 euros. Los pendientes de aro y dorados son una buena opción y los compras por 7,99 euros, mientras que están las bailarinas metalizadas de piel y precio 39,99 euros.

Las razones para tener el reloj low cost de Parfois

Combina oro y plata

Este reloj de bisutería nos gusta porque combina a la vez el tono dorado y plateado, y es lo que queremos para ir siempre en conjunto con otras prendas como las metalizadas.

De diseño

Aunque no sea un Cartier, realmente lo parece, porque tiene un diseño buen definido, rectangular y resistente en acero inoxidable.

Combina con todo

Este reloj es una mina. Lo tienes con todo para combina tanto con jerséis, pantalones, vestidos blazers en negro para que el reloj brille más…

Cuál es el precio de este complemento

El precio de este reloj es de 32,99 euros, así que lo tienes bien ajustado a tu bolsillo y lo puedes tener en un clic. Para tener más información sobre envíos y otros, sólo debes mirar bien lo que establece en la web de Parfois.

Envíos y devoluciones en la web

Debes saber que los envíos a la tienda Parfois son gratis, busca la que tengas más cercana, hay muchas y comprueba entonces la disponibilidad de este accesorio para ir seguro y que no vayas y entonces el reloj no esté. En una tienda de tu elección, tienes el reloj en 2-5 días laborables.

Mientras que si prefieres no moverte y recibir el reloj directamente en casa o en la oficina al trabajo, entonces este envío es de 2,95 euros, pero es gratis en los pedidos superiores a 24.99 euros, de manera que si te compras vestido o bolso, verás como puede salirte sin coste alguno. En este caso, el tiempo estimado de entrega variará entre 1-2 días laborables.

También puedes tener en el punto pickup con el coste 2,95 euros, siendo también gratis en los pedidos superiores a 24,99 euros. En la agencia de entrega que elija en 1-2 días laborables.

Los términos y cantidades indicados anteriormente están sujetos a cambios para Islas Baleares y Canarias / Ceuta y Melilla.

El plazo de entrega de los artículos personalizables es de 6 días laborables. Durante la temporada de descuentos, promociones y campañas especiales, los envíos pueden sufrir retrasos puntuales.

Al procesar la compra, te indicaran los métodos de envío disponibles, el coste y la fecha de entrega de su pedido.

Respecto a los cambios y devoluciones, son posibles, tienes 30 días a partir de la fecha de compra para devolver su compra en Parfois.com y esta transacción es entonces gratis.

No se aceptarán cambios, devoluciones o anulaciones de pedidos de artículos personalizados según las especificaciones del cliente.

Puede cambiar o devolver artículos en cualquiera de las tiendas Parfois autorizadas siendo otro procedimiento que no te costará nada de precio.

Si lo prefieres, puedes devolver una prenda o accesorio si no te ha ido bien desde casa, solicitar la recogida a domicilio. Más información en el apartado Cambios y devoluciones> Recogida gratuita a domicilio. Mientras que puedes tener más información, en la web y consultar la política de Cambios y devoluciones de Parfois.

Por supuesto, hay mas relojes parecidos para poder comprar, son también cuadrados, otros redondos , con color verde o negro en el interior y otros más elegantes con el fondo en blanco.

Mira bien el modelo que más te guste y elige. los hay bien modernos y elegantes. y de paso te das una vuelta por la web para comprar prendas y complementos.