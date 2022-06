Los pantalones fluidos de Lefties para ir cómoda y fresca

En verano queremos ir lo más cómodas posibles. Y por esto nos encantan prendas como los pantalones fluidos de Lefties. Todo un hallazgo para presumir de figura y de pantalones que están en tres colores distintos.

Ya puedes anotar con qué te los pondrás porque será seguro será una de las prendas top de este verano y de toda la temporada.

Así son los pantalones fluidos de Lefties

Hablamos de un pantalón fluido con lazada del mismo tejido y detalles metálicos. Una de las sus ventajas es que la comodidad viene protagonizada no solamente por el material en el que está confeccionado si no también porque lleva cintura elástica y bolsillos laterales.

Elige entre tres colores distintos

Por un lado está el kaki, ese color que siempre queda bien y que te pones con cantidad de prendas. Es factible con top en blanco y negro, mostrando elegancia, pero también te lo pones de forma informal y cómoda con tus deportivas favoritas y esas sandalias planas que se están llevando más en esta temporada.

El color negro es el de siempre. El que no querrás quitarte. Porque va bien con todo. Con blusas de colores, tops en rojo y hasta con camisetas negras para llevar ese estilo total black que te beneficia siempre.

Mientras que el azul marino es el comodín. Y el color que va mejor durante la época estival. Se combina con camisetas blancas, azul y hasta con rayas que llevan ambos colores. Un estilo marinero bien diferente para llevarlo en terrazas y hasta por la noche. ¡Llevarás un look inmejorable!

Dónde lo compramos

Está en la web de Lefties donde hay miles de prendas de todos los colores y adaptadas a la temporada estival. Su precio es de 9,99 euros, de manera que si te gusta te puedes llevar dos y tendrás más pantalones cómodos para lucir en verano 2022.

Los pantalones largos fluidos hace tiempo que se posicionan como la prenda que resuelve las quedadas durante el día pero especialmente por la noche. Y el día en que no vas bien depilada del todo, es el perfecto para que no empiece a verse ese vello que no te gusta. Se llevan con todos los calzados posibles, estilizan la figura, son versátiles y fresquitos, algo que agradecemos especialmente en esta época del año.

Ya lo puedes comprar en la web Lefties donde está en varias tallas siempre según el color que elijas.