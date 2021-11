Pantalón rosa + sudadera verde: El mix tendencia en versión low cost que vuelve loca a las influencers

Tras la celebración de la festividad de Todos los Santos y en los previos a la llegada del Black Friday, las novedades de estilo vuelven a convertirse en noticia, por encima de disfraces y compras compulsivas de cara a la celebración de la Navidad. Como no podía ser de otro modo, las celebridades e influencers de moda no paran de compartir con sus followers cuales son sus imprescindibles de otoño transformando (como es habitual) una simple prenda en un auténtico objeto de deseo. Es el caso del pantalón rosa uno de los must have de la estación gracias a la blogger creadora del site El diablo se viste de Zara, muy popular entre las jóvenes fashionistas. Desde hace varias semanas, Carmeron, que así se hace llamar en su cuenta de Instagram, ha identificado la combinación ganadora con la que veremos a muchas famosas y mortales pasear por las calles y que, por supuesto, inundaran post en las Redes Sociales. Si en años pasados la prenda estrella fue la biker amarilla de Zara o el pasado verano el rey de las compras fue sin duda el vestido beige cut out, también del gigante de Inditex, en este caso el trono se comparte.

Es un hecho, en los previos al invierno, todas querremos lucir el pantalón rosa más buscado y ponérnoslo con la también deseada sudadera verde: “Dicen que la crisis de los 40 se puede manifestar de muchas formas; pues yo creo que la mía ha sido en forma de pantalones rosa de pana. De @pullandbear , donde hacia unos 15 años que no me compraba nada.

Volver a mis 20 ahora que tengo 40 es divertido, mi momento niñata se va viniendo arriba y ya solo me falta la sudadera verde a juego”.

Con esta declaración de intenciones de la propia Carmeron, comenzamos un shopping en el que hemos podido encontrar la pieza más buscada en diferentes versiones todas ellas bastante accesibles.

Desde la opción wide leg de pana firmada por Zara y que puedes hacer tuya por 30 euros, a la citada por la influencer de Pull and Bear pasando por la versión straight de Stradivarius las posibilidades son infinitas.

Y de la parte inferior de nuestro look pasamos al top del outfit más buscado. La sudadera verde es otra de las prendas que también cuelgan de los principales percheros de las grandes superficies del low cost. La versión en verde de una de las sudaderas favoritas de María Pombo y que está disponible tienda física y online por 25’99 euros es una de nuestras favoritas pero no es la única. La sudadera parche de cuello redondo y manga larga de Zara con la inscripción LA en color verde cobalto también es un valor seguro para combinar con cualquier tonalidad de rosa .

Para las que busquen una versión más discreta con un color más suave, debería apostar por la sudadera de cuello redondo y manga larga de La Redoute. Una prenda que, además, es de algodón orgánico para aquellas que además de ir a la moda, buscan contribuir al cuidado del medioambiente.