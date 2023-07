El pantalón paracaídas en nailon y repelente al agua que se ha agotado en el H&M

Ésta es una gran época para aprovechar las ofertas de las principales firmas de moda. H&M, por ejemplo, está ofreciendo varios productos de primera calidad en oferta, con descuentos que no deberías desaprovechar. Sin ir más lejos, este pantalón paracaídas en nailon es repelente al agua y una útil opción para aquellas personas que pasan mucho tiempo fuera de casa y a exposición de la lluvia.

Por supuesto, es una alternativa no apta para quienes quieran pasar desapercibidas porque, con su color naranja, llama la atención. Pero si eso no te importa y te das prisa, puedes llevártelo a casa por solamente 23,99 euros. Originalmente costaba 39,99 euros, así que está en oferta en periodo de rebajas y es algo que debes tener en cuenta desde este momento. busca ya tu talla.

Cómo es el pantalón paracaídas en nailon

Características diferenciales del producto

Este artículo se distingue de otros por el concepto Innovation Co-Exist Story. Se trata de un pantalón oversize en nailon reciclado repelente al agua con un modelo de corte holgado con detalles.

Así lleva variedad de ellos como es su cintura elástica, cordón de ajuste y bolsillos de parche delante. También sobresale por sus perneras rectas con costuras sobre las rodillas, detalles reflectantes y cordón con ajuste elástico.

H&M destaca que tiene una longitud larga y una cintura estándar, elaborado 100% con poliamida la tela exterior y poliéster el forro. Además, indican que un 41% de la poliamida con la que se fabrica es reciclada. Por lo tanto, ésta es una prenda en parte sostenible.

Guía de cuidados

Para que te dure más y resista mejor el uso y el paso del tiempo, deberás lavarlo a máquina a 40° C y evitar limpiarlo en seco. Siempre que quieras plancharlo puedes hacerlo pero a una temperatura baja. Y, en caso de ser necesario, utiliza lejía sin cloro. Así debes seguir todas las especificaciones que aporta la etiqueta y que son importantes para que la prenda no se estropee.

¡Paga menos en tu envío con H&M Plus!

Por último, no olvides que las entregas son gratuitas en todos los casos para los Miembros del programa H&M Plus. Puedes registrarte en la versión Plus del programa como en la básica, que ofrece envíos gratis en los pedidos de más de 30 euros. verás que todo son ventajas y te enterarás antes de los diversos descuentos y promociones que existen en cualquier momento. ya puedes beneficiarte de sus ofertas.