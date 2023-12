El pantalón flare de lentejuelas de Stradivarius que será el centro de las miradas en Nochevieja

No podrás resistirse. Ese elegante, sexy, enigmático, con brillos y encima de oferta. ¿Qué más puedes pedir? El pantalón flare de lentejuelas de Stradivarius es el que debes tener en Nochevieja.

Queda perfecto con cantidad de prendas similares o algo menos elegantes. Te contamos todo lo que sabemos sobre esta maravilla.

La reina de la fiesta: el pantalón flare de lentejuelas de Stradivarius

Esta prenda se perfila como la que más va a triunfar en estos días. Hablamos del pantalón semitransparente de tiro alto con cintura elástica. Lleva bajo en evasé y ese detalle de braguita interior tipo bóxer combinada a tono.

Al ser semitransparente entonces se ve el pantalon corto interior y ofrece una imagen superior y mucho más sexy que si tuvieras un pantalón de brillo de arriba abajo.

Está elaborado en exterior: 95% poliamida, 5% fibra metalizada. Para cuidar la prenda, hay que prestar atención a la etiqueta: lavar a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora. Si lo tienes en cuenta porque es una prenda algo delicada seguro que te dura tiempo y lo puedes reservar para variedad de fiestas.

Muchas prendas para combinar

Además de que el pantalón en si llama la atención, tenemos otras prendas para poder llevar en fiestas.

En concreto, tenemos el kimono con los mismos brillos y a juego con el pantalón. Y gracias a ello tenemos un conjunto armonioso que podemos completar con un top negro en el interior. Es un kimono semitransparente largo de escote pico y manga larga. Cierre frontal con gancho metálico y precio de 35,99 euros, ya lo puedes comprar.

A su vez, está la camiseta crop de tirantes en negro que es la mejor para llevar debajo. Su precio es de sólo 5,99 euros y está en más colores por si quieres variar tu look.

También está el top halter de lentejuelas y precio de 19,99 euros, la camiseta con escote en la espalda y precio de 12,99 euros, la camiseta de lentejuelas y precio de 19,99 euros o el top de lentejuelas en plateado que está en la misma web de Stradivarius a un precio de 15,99 euros.

También puedes ponerte las botas de tacón stretch de precio 35.99 euros en variedad de tallas. Otros complementos para estas fiestas es el set de 6 ear cuff, pendientes plateados de diversos tipos que quedan estupendamente para estos días festivos. Su precio es de 7,99 euros.

Pantalon en oferta: no te lo pierdas

Este pantalón de lentejuelas es el que debemos tener todas para la noche de fin de año. Pero si no corres se agotará.

Todo esto porque además está en oferta. Si su precio era de 25,99 euros, ahora está a 18,19 euros, gracias al descuento del 30%, por lo que te ahorras buena parte de dinero que puedes así ahorrar o bien quedarte para comprar alguno de los complementos antes vistos.

Las tallas disponibles van de la 34 a la 42, así que elige la tuya antes de que se acaben. En cuento a los gastos de envío, ¡En Stradivarius los gastos de envío a tienda son totalmente gratuitos!

¡Si seleccionas tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratuito para pedidos a partir de 30€! Ahora bien, solo para productos de nueva colección que no tengan ningún descuento aplicado.

En caso contrario, los costes de envío son los siguientes: Estándar domicilio, 3,95 € , Express domicilio, 4,95 € y si lo vas a buscar a la tienda, entonces este trámite también es gratuito.

Tienes toda la informacion en la web y sabes que también puedes comprar esta prenda en la tienda física especialmente si pasas por alguna de ellas.