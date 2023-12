Las deportivas de Stradivarius que son igual que las Vans y están arrasando

¿Buscas un calzado cómodo para usar todos los días, que se lleve bien con cualquier look y te sirva tanto para ir a la oficina como para salir con tus amigas? Entonces podemos recomendarte las deportivas de Stradivarius que son igual que las Vans. Se perfilan como una de las mejores alternativas del mercado actual por precio/calidad.

Esta opción en zapatillas deportivas de mujer estilo bamba está disponible en varios colores, y cuenta con una amplia combinación de tonos y materiales. Selecciona los que mejor se ajusten a tus outfits, destacando este color marrón como uno de los más versátiles. Sobre todo en esta temporada invernal.

En cuanto a sus características más sobresalientes, este modelo posee un cierre mediante cordones y una altura de casi tres centímetros.

Las deportivas de Stradivarius que son igual que las Vans

Stradivarius ofrece una guía de tallas muy completa para que cada mujer pueda encontrar la talla ideal para el tamaño de sus pies tomando esta referencia. Siempre que revises los detalles de esta guía, no deberías tener problemas para hallar tu talla perfecta. Si tienes alguna duda, consulta con la propia firma.

Composición y cuidados

La marca en cuestión trabaja con materiales de primera calidad, largamente probados, y estas zapatillas deportivas están elaboradas con poliuretano y poliéster. Mientras el corte es 100% poliuretano, el forro es 100% poliéster. Ambos son materiales resistentes, que aguantarán años si los conservas como nos aconsejan.

¿Y qué recomienda Stradivarius? No lavarlas, no aplicar lejía ni blanqueador, no plancharlas, no limpiarlas en seco ni recurrir a la secadora. Si tienes esos cuidados, siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta del producto, las mantendrán en muy buen estado. De nuevo, ante cualquier duda, contáctate con ellos.

Cuál es el precio de las deportivas de Stradivarius

Este calzado tiene un coste de sólo 19,99 euros, lo que explica por qué es uno de los calzados más populares del catálogo 2023/24 de Stradivarius. Si quieres hacerte un regalo a ti misma en estas fiestas, o quedar bien con tu hermana, madre o amiga sin gastar demasiado, no debes perderte esta oportunidad.

Lo mejor es que nos las ponemos en tan variadas ocasiones que no sabrás ver cuándo es mejor no llevarlas. Porque su comodidad es superior y siempre vas bien sea con vaqueros, trajes chaqueta, vestidos negros y hasta con shorts.

Para que lo tengas en cuenta, en Stradivarius los gastos de envío a tienda son gratuitos, y si compras alguna prenda u otro calzado y superas los 30 euros podrás disfrutar también de envíos a un punto de recogida o a domicilio gratis. Eso sí, este beneficio es sólo para productos de la nueva colección que no tengan ningún descuento en su precio.

Suponiendo que sólo vas a comprar estas zapatillas, las modalidades de envío y los costes extra son los siguientes:

Estándar domicilio – 3,95 euros

Express domicilio – 4,95 euros

Punto de recogida – 2,95 euros

Entrega programada – 3,95 euros

¿Cuál es el plazo de devolución?

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución. Si hay algo que no te ha gustado o no has elegido correctamente tu talla, no te preocupes. puedes realizar tu devolución siempre que tengas una cuenta registrada en Stradivarius y el producto esté como nuevo.

Otra solución es acercarte a cualquiera de sus tiendas en España en la que hayas hecho la compra y pedir el cambio o la devolución con el ticket expedido.

Para más información, sabes que lo tienes todo en la web de la firma y si no en las tiendas físicas donde preguntar, ver las diversas tallas y poder probarte este calzado al momento.