El total look de lentejuelas de Stradivarius para ser la reina de la Navidad

Quizás has mirado en tu armario buscando prendas para las fiestas navideñas y has visto que no tienes un conjunto para lucir. No pasa nada, tenemos el total look de lentejuelas de Stradivarius para ser la reina de las fiestas.

Estos dos productos de Stradivarius se convertirán en una gran alternativa para que consideres. Una solución interesante porque es todo un conjunto y, además, las dos partes tienen descuento.

Esta oferta de falda mini lentejuelas y americana crop lentejuelas es una de las más atractivas con las que nos hemos encontrado echándole un vistazo al catálogo de las principales tiendas de moda. Puedes hallar los artículos por separado en su página web, pero nosotros los enseñamos juntos ya que comparten varias de sus mejores características y, desde luego, se complementan.

Descubre el total look de lentejuelas de Stradivarius

Contamos con una falda ajustada mini de tiro alto con cintura elástica y detalles de aplicación de lentejuelas, acompañada de un forro interior que la hace muy agradable al tacto e ideal para largas noches de baile en el bar o la discoteca.

Junto a ella, una americana abierta corta -para lucir el ombligo- con cuello solapa, manga larga y la misma aplicación de lentejuelas.

Las dos partes de este conjunto son elaborados con una tela híbrida, una mezcla exclusiva de 94% poliéster y 6% elastano.

Asegúrate de cuidarlas lavándolas a mano a una temperatura máxima de 30° y nunca apliques lejía ni blanqueador sobre ellas. Tampoco deberías plancharlas ni limpiarlas en seco. Y conviene que no las introduzcas en la secadora, porque podrías dañarlas.

Juntos o separados

Tanto la blazer como la falda ajustada se compran juntas o bien se llevan y compran por separado, optando por una de ambas opciones. La falda va perfecta con blazer en negro, y la chaqueta también queda bien con pantalones con brillos y faldas algo más largas. La gracia es poder llevarlo junto o bien separado.

Qué tallas y colores tiene este conjunto

Disponible solamente en el color cobre que estamos describiendo, un dorado fantástico que te permitirán brillar más en estas fiestas, este conjunto cuenta con varias tallas tanto para la falda como para la americana.

Las tallas van desde la XS hasta la XL, con la ventaja de que puedes seleccionar una talla distinta para cada prenda. Muchas mujeres suelen utilizar tallas diferentes arriba y abajo así que es cuestión de que revises su guía con las medidas.

Precio con descuento

Es una muy buena oportunidad porque puedes aprovechar las rebajas de Stradivarius para ahorrar en este conjunto de fiesta.

Concretamente, un 30% del precio original. El coste actual del conjunto es de 48,28 euros cuando antes era de 68,98 euros. Así que es el momento de beneficiarte de ambas prendas porque llenan de magia y color las fiestas que te hacen vibrar.

Suponiendo que quieras saber los precios por separado, la falda cuesta 16,09 euros y la americana te sale a 32,19 euros.

En Stradivarius, los gastos de envío a los comercios son totalmente gratuitos por lo que no debes sumarle nada a los 48,28 euros. Al llevarte ambas piezas tampoco tendrás que pagar un extra por los envíos a puntos de recogida o a domicilio. Siempre que superes los 30 euros de compra, estas dos modalidades de envío pasan a ser completamente gratis también.

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución o el cambio de talla. Recuerda que la falda y/o la americana deben estar en excelentes condiciones, sin signos de uso ni daños, y en su paquete perfectamente.