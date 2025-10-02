Palabra de estilista: estos cortes son tendencia, fáciles de peinar y rejuvenecen

Van a ser tendencia este 2025 y son facilísimos de peinar, para cualquier edad y con las cualidades de empezar a pensar en lo que está por llegar. Un cambio de look es algo que todos queremos conseguir, en especial ante una serie de detalles que pueden llegar a ser claves en estos días que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable para poder revitalizar nuestra melena después de este verano.

Como los árboles que pierden sus hojas, nosotros también nos enfrentamos a esa decisión de eliminar esas puntas abiertas que en este verano han sufrido lo suyo. El sol, el agua del mar o de la piscina, son grandes enemigos de una salud de hierro para nuestro pelo. Lo que necesitamos es ponernos en manos de nuestra estilista de confianza para poder conseguir esa melena cuidado que queremos ver. Es sencillo y rápido, un buen corte nos ayudará a obtener más por menos. Invertiremos menos tiempo en un peinado que puede ser el que nos haga perder de camino unos años de menos. Toma nota de cómo conseguir tener un peinado que seguro que será tendencia este año.

Las estilistas se ponen de acuerdo

Un buen corte de pelo es lo mejor que nos puede pasar. Una opción que le dará a nuestro día a día el acabado que queremos, siempre pensando en esa melena que necesita un cambio o en ese rostro al que se debe adaptar ese pelo que esta temporada cobrará vida.

Quien mejor conoce nuestro pelo es la peluquera de confianza, que será la que nos puede dar una idea de lo que necesitamos. A veces podemos tener una idea en mente, pero a la hora de la verdad, acabamos con otro acabado que quizás hasta ahora nunca hubiéramos ni imaginado.

No a todas nos puede quedar bien el mismo corte de pelo. Dependiendo del pelo, si es más liso u ondulado, podremos hacernos con un tipo de peinado o con otro. Es hora de visualizar esta transformación que necesitamos experimentar desde el punto de vista de nuestras propias cualidades.

Puedes arriesgar más o menos, un corte radical puede ser lo que el pelo necesita para poder conseguir aquello que deseamos y más. Un nuevo look que marque el nuevo año y estación. Este 2025 debes recibirlo con alguno de estos looks que seguro que te harán sentir mucho mejor.

6 cortes de pelo que recomiendan los estilistas

Marcel Arranz son los centros especializados que desde su blog nos detallan los cortes que serán tendencia. Estilistas profesionales en los que ponerse en buenas manos para conseguir aquello que deseamos y más. Toma nota de estos cortes de pelo: