Palabra de estilista: estos cortes son tendencia, fáciles de peinar y rejuvenecen
Van a ser tendencia este 2025 y son facilísimos de peinar, para cualquier edad y con las cualidades de empezar a pensar en lo que está por llegar. Un cambio de look es algo que todos queremos conseguir, en especial ante una serie de detalles que pueden llegar a ser claves en estos días que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable para poder revitalizar nuestra melena después de este verano.
Como los árboles que pierden sus hojas, nosotros también nos enfrentamos a esa decisión de eliminar esas puntas abiertas que en este verano han sufrido lo suyo. El sol, el agua del mar o de la piscina, son grandes enemigos de una salud de hierro para nuestro pelo. Lo que necesitamos es ponernos en manos de nuestra estilista de confianza para poder conseguir esa melena cuidado que queremos ver. Es sencillo y rápido, un buen corte nos ayudará a obtener más por menos. Invertiremos menos tiempo en un peinado que puede ser el que nos haga perder de camino unos años de menos. Toma nota de cómo conseguir tener un peinado que seguro que será tendencia este año.
Las estilistas se ponen de acuerdo
Un buen corte de pelo es lo mejor que nos puede pasar. Una opción que le dará a nuestro día a día el acabado que queremos, siempre pensando en esa melena que necesita un cambio o en ese rostro al que se debe adaptar ese pelo que esta temporada cobrará vida.
Quien mejor conoce nuestro pelo es la peluquera de confianza, que será la que nos puede dar una idea de lo que necesitamos. A veces podemos tener una idea en mente, pero a la hora de la verdad, acabamos con otro acabado que quizás hasta ahora nunca hubiéramos ni imaginado.
No a todas nos puede quedar bien el mismo corte de pelo. Dependiendo del pelo, si es más liso u ondulado, podremos hacernos con un tipo de peinado o con otro. Es hora de visualizar esta transformación que necesitamos experimentar desde el punto de vista de nuestras propias cualidades.
Puedes arriesgar más o menos, un corte radical puede ser lo que el pelo necesita para poder conseguir aquello que deseamos y más. Un nuevo look que marque el nuevo año y estación. Este 2025 debes recibirlo con alguno de estos looks que seguro que te harán sentir mucho mejor.
6 cortes de pelo que recomiendan los estilistas
Marcel Arranz son los centros especializados que desde su blog nos detallan los cortes que serán tendencia. Estilistas profesionales en los que ponerse en buenas manos para conseguir aquello que deseamos y más. Toma nota de estos cortes de pelo:
- El corte bob texturizado sigue siendo uno de los favoritos. Este estilo, que combina la elegancia del bob clásico con un toque moderno, se caracteriza por capas sutiles que aportan movimiento y volumen al cabello. Es una opción versátil que se adapta a diferentes tipos de rostro y tipos de cabello, desde liso hasta ondulado.
- El corte long midi es la opción perfecta para quienes no desean un cabello ni muy corto ni muy largo. Este estilo se sitúa justo por debajo de los hombros, ofreciendo la longitud suficiente para jugar con peinados recogidos, pero manteniendo la frescura y el movimiento de un corte más corto. Es un estilo versátil y elegante, que se adapta a todas las edades y tipos de cabello.
- El corte mariposa es una de las tendencias más frescas y versátiles de esta temporada, ideal para quienes buscan movimiento, volumen y ligereza en su melena. Inspirado en las alas de una mariposa, este corte se caracteriza por la combinación de capas largas y sutiles alrededor del rostro que crean una sensación de fluidez y suavidad, mientras que las capas internas más cortas añaden volumen sin sacrificar la longitud.
- El mullet, un corte que evoca lo mejor de los años 80, regresa en 2024/2025 con una versión modernizada. Este estilo, caracterizado por ser corto en la parte delantera y largo en la parte trasera, es perfecto para quienes buscan un look atrevido y diferente. El mullet actual se adapta a diferentes tipos de cabello y se puede personalizar con texturas y capas para darle un toque más contemporáneo.
- Un buen flequillo puede acabar siendo el detalle que acabe dando a nuestro estilo, este toque rejuvenecedor que buscamos.