La rutina de skincare se ha convertido en un paso muy importante del día a día. Utilizar los productos idóneos para cada tipo de piel y con un objetivo en concreto es ideal para conseguir un aspecto saludable, un rostro hidratado y una buena cara. Eso sí, el paso del tiempo también hace mella en la piel y, aunque no existe la fórmula secreta para no envejecer (ni falta que hace), sí se han creado productos para suavizar tanto las arrugas como las ojeras de no haber dormido bien. Y Avon tiene la clave.

La firma de belleza ha lanzado la crema de ojos ‘Renewal Power de Anew’, un producto específico para la zona de la ojera que rejuvenece el aspecto gracias a su función alisadora y reductora de las líneas de expresión y las arrugas. Este contorno ha llegado para revolucionar el mercado: deshincha el párpado inferior, ilumina al instante la zona y minimiza el aspecto de las ojeras, ayudando a que la piel tenga un aspecto fresco y descansado.

Una revolucionaria crema formulada con la potente y exclusiva tecnología Protinol del producto estrella de la compañía, el bestseller ‘Sérum Renewal Power de Anew’, que contiene dos poderosos ingredientes: el Protinol y la niacinamida. Este dúo ayuda a restaurar los años de colágeno perdido para conseguir una piel más lisa, tersa y firme. Un ingrediente clave tanto para las ojeras como para las arrugas que se ha incorporado en la nueva Crema de ojos de la firma, lo que consigue que en tan solo 7 días se aprecien los resultados que promete. Eso sí, hay que aplicarla tanto por la mañana como por la noche, incorporándola a tu rutina de cuidado diaria. Su precio es de 23 euros y está disponible en la página web de la marca. Además, para conseguir una piel aún más bonita, luminosa e hidratada, se recomienda combinar los dos productos, la ‘Crema de Ojos Power Renewal’ y el ‘Sérum Renewal Power de Anew’ de Avon. Con este combo, notarás en una semana siete poderosos beneficios: líneas finas minimizadas, una apariencia más firma, un aspecto más suave, una piel más radiante, poros minimizados, una piel más fuerte y, sobre todo, más flexible.

Resultados comprobados

Y todo lo que Avon promete, se cumple. Tanto es así que la firma ha comprobado la calidad de los productos en diferentes pieles, realizando un test con pacientes reales junto a la Doctora Zoya Diwan. Tras la utilización de ambos productos, los pacientes han notado una reducción del 10% de las líneas de expresión y arrugas e, incluso, muchos de ellos han experimentado reducciones mayores de hasta el 52% en tan solo una semana. Asimismo, casi tres cuartas partes de los participantes han notado la piel más lisa y más de un 92% han afirmado que recomendarían el producto que, cabe destacar, probaron a ciegas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Avon España (@avonspain)

«A todo el que le preocupen los signos del envejecimiento, le recomiendo que pruebe siempre los tratamientos tópicos antes que otros métodos, ya que suelen ser preventivos. Creo firmemente en los tratamientos y cremas basados en la evidencia. Cuando la probé en mi clínica, me sorprendió ver cómo la nueva ‘Crema de ojos Power Renewal de Anew’ era capaz de restaurar años de pérdida de colágeno. Además, yo también disfruté mucho usándola, porque me dejó la piel suave, tersa e hidratada», ha confirmado la doctora. Y tú, ¿a qué estás esperando?