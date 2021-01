Nuria Roca, una mujer que arrasa con cada nuevo cambio de look

Escritora, actriz, locutora de radio, arquitecta técnica, presentadora y colaboradora de televisión… Nuria Roca es muchas cosas, pero, además, es una caja de sorpresas en cuanto a los cambios de imagen se refiere. La tertuliana de ‘El Hormiguero’ acaba de dejar boquiabiertos a sus seguidores mostrando su último look en Instagram, una story que refleja en su cabello la reciente decisión que ha tomado la mujer de Juan del Val y con la que está encantada, sintiéndose ‘divina de la muerte’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Ese cambio tiene mucho que ver con el personaje que Nuria Roca va a interpretar en la obra de teatro ‘La gran depresión’, en la que se mete en el papel de Marta, compartiendo elenco con Antonia San Juan y dirigida por Félix Sabroso. Para este rol la actriz se pone una peluca de larga melena morena y con flequillo que la hace parecer otra persona. Ya hace años, en la vida real, la propia Nuria optó por este corte de pelo, pero hace mucho tiempo que dejó atrás ese estilo capilar y hoy aparece con un cabello súper cuidado, con mechas rubias y peinado a la moda.

Pero se debe haber cansado de verse constantemente igual y ha optado por cortar por lo sano, nunca mejor dicho, enseñando ella misma parte del resultado en sus redes sociales. Con una fotografía en la que se ve parte de su rostro en el retrovisor del coche, Nuria escribe: «Pues sí, lo he hecho 😬 Lo he vuelto a hacer!!! Mañana en @elhormiguero os lo enseño que tenemos tertuliaaaaa💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻😍 Buenas noches 🌙».

La frente de la simpática tertuliana se ve adornada con un flamante flequillo que mostró en toda su plenitud en la mesa del espacio de Antena 3 que presenta Pablo Motos, donde comenta aspectos de la actualidad junto a su marido, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Seguro que de nuevo atrae las miradas y la atención de un público entregado que hace subir la audiencia cada semana. “Estás muy sexy”, le dicen unos, “¡pero qué guapa!”, comentan otros, y mientras ella conduce feliz su vehículo camino del programa donde va a enseñar ese cambo tan asombroso.

Para Nuria Roca, como hemos dicho, no es la primera transformación, su imagen ha pasado por muchas facetas, la de morena, castaña, más rubia, menos rubia, media melena, larga melena… con lo que nunca se ha atrevido es con el pelo estilo chico, es decir muy cortito, y seguro que también le favorece muchísimo porque sus atractivos rasgos admiten cualquier cosa. Por otra parte, seguro que le gusta a su compañero de vida, Juan del Val, a quien también le gusta cambiar aunque no de manera tan extrema si no es obligatorio, como le sucedió precisamente en ‘El Hormiguero’, que tuvo que teñir su pelo de rubio dejando sus canas en el tintero por petición popular y del presentador.