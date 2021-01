Nuria Roca se apunta al flequillo de la temporada

El flequillo de Nuria Roca será uno de los más demandados en todas las peluquerías del país esta temporada. Si no queremos renunciar al largo, pero necesitamos un cambio de look, el flequillo es la mejor opción posible. Si nunca hemos llevado flequillo puede dar un poco de miedo, pero merece la pena correr el riesgo para disfrutar de las ventajas de este tipo de corte de pelo. Nuria Toca ha sido una de las famosas que no ha dudado en apuntarse al flequillo, camino de los 49 años ha conseguido rejuvenecer al momento.

Por qué debes cortarte el flequillo como Nuria Roca

Nuria Roca se ha quitado unos años de encima con este flequillo. La realidad es que es uno de los elementos que se utiliza para rejuvenecer, aporta un aire muy juvenil sea cual sea nuestra edad. Al contrario de lo que parece, no necesitamos ser expertas peluqueras para conseguir que cada mañana quede peinado. En concreto el de Roca es uno de los que tiene un mantenimiento más sencillo. Si quieres darle la bienvenida al buen tiempo o al mes que viene con un nuevo look, toma nota de los motivos que te llevarán a cortarte el flequillo como Nuria Roca.

Pídele a tu peluquera de confianza un flequillo corto recto y despuntado. El de Nuria Roca es un flequillo muy sencillo, no es demasiado abundante, por lo que resultará fácil de dominar. Al estar despuntado no necesitaremos que quede perfecto, con un mechón un poco más salvaje puede incluso quedar mejor.

Pudimos ver a Nuria con una peluca negra con flequillo, ensayando para su obra de teatro, aunque este flequillo le queda mucho mejor con su estilo. El color del pelo es un factor para tener en cuenta a la hora de cortarse un flequillo, como cualquier corte, antes que nada, debemos actualizar el tinte.

Las mechas más claras, color caramelo acaban de darle a Nuria Roca la luz que necesita para que su flequillo se vea aún más bonito. La mezcla de babylights y balayage que ha conseguido en la melena es digna de un premio de peluquería. Las manos que trabajan con la melena de la periodista son de las más profesionales que existen. Es un tinte y corte perfecto para ella.

Los dramas de peluquería del primer mundo

Tanto Nuria Roca como Tamara Falcó tienen estilos similares. Las dos han usado el flequillo en más de una ocasión para darle vida a su peinado. La marquesa de Griñón habló de los dramas de peluquería del primer mundo, ese miedo al cambio que se traduce en no sentirse bien inicialmente. Cortarse el pelo, para luego arrepentirse.

Lo mejor de cortarse el flequillo, es que pase lo que pase volverá a crecer a gran velocidad o podremos apartarlo. Si eres de las que no les termina de convencer el flequillo, puedes cortarlo un poco más largo o de lado, de esta manera podrás experimentar cómo te queda. De no gustarte el resultado lo puedes apartar fácilmente sin que se note apenas.

Opta por un flequillo que se adapte a ti. El tipo de pelo, más o menos liso influye a la hora de cortarlo. Antes de poner rumbo a la peluquería, pide consejo a un especialista. La persona que cuida de tu cabello será la que te indique el mejor corte y color posible. Más allá de las modas está la manera en la que se adaptan a cada persona.

La forma del rostro tiene mucho qué ver. Nuria Roca ha adaptado el flequillo a su rostro, literalmente está esculpido para resaltar sus facciones. Se va abriendo a medida que va avanzando hacía su melena. Este tipo de adaptación con aires hippie le da un aspecto muy desenfadado a Roca que parece mucho más joven.

Las mechas son el otro elemento que debes tener en cuenta. Si vemos a Nuria Roca con la peluca que usa en la obra de teatro, es de un solo color. El pelo totalmente liso y el flequillo abundante le da un aspecto totalmente distinto. Roca consigue alargar más su rostro, con el flequillo despuntando lo redondea y resalta sus facciones.

Las mechas dan luz, pero también son capaces de cambiar por completo la forma del rostro o las facciones. Si queremos disimular nariz o barbilla, las mechas son una buena opción, el color claro añadirá más luz y nos ayudará a vernos con unos años menos. Unas balayage como las de Nuria Roca son perfectas para resaltar pómulos y ojos, en parte gracias a ese flequillo de temporada que se luce.

Si quieres darle la bienvenida a esta nueva etapa con un cambio en tu melena, pero no quieres pasarte, el flequillo es la solución. Con un poco de color y este corte actualizarás tu estilo de la misma forma que ha hecho Nuria Roca, este flequillo de temporada nunca falla.