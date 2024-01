No hay otro igual: el abrigo de paño de Lefties que va a cambiar tus looks

Las prendas oversize están de moda, y los abrigos son una de las tendencias este otoño/invierno si quieres ir más calentita. Reuniendo ambas premisas, nos topamos con el abrigo de paño de Lefties. Debes considerarlo para llevar porque es una pieza clave. Hablamos de una alternativa que tiene todas las características que suelen buscarse en una pieza para los días más helados.

Con esta prenda de paño abierto con cuello solapa, que cuenta con bolsillos y está confeccionado en un agradable y cálido tejido, estarás a salvo del frío y podrás salir con tu pareja o tus amigas hasta altas horas, sin ningún temor por las bajas temperaturas.

El abrigo de paño de Lefties que debes tener

Tres colores clásicos

El modelo en cuestión está disponible en tres tonos tradicionales. Nos referimos al negro, al gris perla y al beige oscuro. Suficientes, entre los tres, para que cada cliente pueda seleccionar el que mejor se adapte a su estilo. El negro es el más versátil, claro está, aunque últimamente hemos visto a las celebridades internacionales apostando por variantes del gris y el beige como éstas. Así que tienes un tono distinto para cada momento.

En cuanto a las tallas, sin olvidar que es una prenda oversize, van desde la S hasta la XXL. Cinco en total, cuyos detalles puedes revisar en la guía de tallas de Lefties. Conviene que lleves la misma talla de siempre, o una menos si lo que quieres es que quede algo más ajustado.

Tales colores se combinan perfectamente con vestidos y botas altas, si quieres ir algo más formal a todos lados, mientras que son también factibles cuando quieres ir de diario, con zapatillas deportivas y hasta con tops de diversos colores.

Materiales de primera calidad

Este producto ha sido elaborado con 100% poliéster, un material largamente probado en la industria textil y de buenos resultados. Dependerá de que lo cuides según las indicaciones del fabricante, que en el etiquetado señala cuál es su mantenimiento básico.

Así, según especifican, puedes lavarla a máquina a un máximo de 30° C en ciclos de centrifugado corto, y no debes usar lejía ni tampoco blanqueador. Siempre que vayas a plancharlo hazlo a un máximo de 110° C. Y no utilices la secadora porque podría dañar la tela delicada.

Otra buena solución es la limpieza en seco con tetracloroetileno. En ese caso, mejor llévale el abrigo a un profesional.

Cuál es el precio del abrigo de paño de Lefties

Está en la web y tienda física. El precio que tiene esa prenda es de 25,99 euros. Un precio que no está nada mal para un abrigo que puedes lucir en diversas situaciones. Independientemente de las circunstancias, basta ponértelo encima de una camiseta o un jersey y obtendrás un look de altísimo nivel.

Respecto a los métodos de envío, la recogida en tiendas Lefties es totalmente gratuita. Los costes de otras modalidades son éstos:

Envío a punto de entrega 3,99 euros

Envío estándar 4,99 euros

Envío Express 5,99 euros

Para más información sobre tiempos de entrega, condiciones y excepciones, debes consultar el apartado de Ayuda en su web.

Cambios y devoluciones

Para hacer un cambio o una devolución tienes 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido. Los cambios como las devoluciones son completamente gratis en las tiendas de Lefties y cuestan 1,99 euros en puntos de entrega.

El abrigo debe estar en excelente estado, como nuevo, con todos los elementos que venían en la caja original y sin deterioros.

Para mayor informacion lo tienes todo en la web de Lefties o en sus diversas tiendas físicas repartidas por diversos lugares.