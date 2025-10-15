Ni vestidos ni blusas: este es el producto de Zara que está arrasando en ventas y te sorprenderá

Hay un producto de Zara que está arrasando en ventas y te sorprenderá, un buen básico que no es ni vestidos ni blusas. Estamos ante la era de uno de los básicos más elegantes que hayamos visto nunca llegar a esta tienda low cost. Podemos conseguir un sinfín de combinaciones posibles con sólo una prenda que elevará cualquier look posible. Zara lo vuelve a hacer y nos da lo mejor a un precio de risa, con un estilo sorprendente.

Las blusas y los vestidos de esta colección pueden parecer sorprendentes, pero no son lo único que tenemos en nuestro poder, sino más bien todo lo contrario. Nos espera una larga lista de prendas y complementos de esos que impresionan, entramos en la era de un producto que parece que vuelve del pasado para quedarse. Desde Lady Di, princesas y famosas, no dudan en apostar por él y ahora ha llegado a todas en forma de una prenda que triunfa en Zara y no es casualidad, sino todo lo contrario. Estamos ante un producto de primera calidad que está arrasando esta temporada.

Ni blusas ni vestidos

Los vestidos son siempre buenos fondos de armario o alternativas para crear un total look de forma casi inmediata, pero no son las únicas prendas que podemos empezar a poner en práctica a la hora de conseguir el armario de nuestros sueños, podemos hacer realidad una serie de cambios y de elementos necesarios en un abrir y cerrar de ojos.

Una blusa como fondo de armario, tampoco es una mala opción, sino más bien todo lo contrario. Estaremos ante una serie de prendas y complementos que se fusionarán en este básico y le darán un acabado de 10. Es cuestión de ponerse manos a la obra con él.

Un ingrediente básico que puede acabar siendo el que mejor se sume a nuestro armario, lo tenemos desde hace décadas como uno de los favoritos de las celebridades. Del campo de polo a las calles, de los clubs más exclusivos de la ciudad a un armario que parecerá de lujo, aunque no lo será.

Es hora de aprovechar al máximo lo que tiene la nueva colección de Zara, descubriendo las máximas posibilidades y la historia de una prenda que parece que vuelve con fuerza esta temporada.

Este es el producto que está arrasando en ventas en Zara

Zara arrasa esta temporada reinterpretando el clásico polo para darle un aire otoñal, elegante y favorecedor. No se le puede pedir nada más a un básico que, sin duda alguna, acabará siendo nuestro mejor aliado de un cambio de tendencia que será esencial.

Tal y como nos indican los expertos de La Martina, el polo va unido al juego que lleva el nombre de esta prenda: «El moderno juego del polo fue creado y reglamentado por la caballería británica en 1869, cuando el 10º Regimiento de Húsares y el 9º Regimiento de Lanceros jugaron su primer partido en Inglaterra, bajo las nuevas normas y reglas. En presencia de una multitud entusiasta, los competidores jugaron el partido demostrando grandes habilidades y trabajo en equipo, con un resultado de 3-2 que daba la victoria al Regimiento de Lanceros. Los regimientos del ejército británico comenzaron a jugar al polo con una indumentaria muy formal. De hecho, se cuenta que los primeros partidos de polo se jugaron con camisa de popelina de manga larga. Los miembros de los regimientos que las vestían llevaban debajo una camiseta de punto, una prenda interior militar. Esta abrió el camino a lo que acabaría convirtiéndose en la «camiseta» de polo».

Siguiendo con la misma explicación: «En los años veinte y treinta del siglo pasado, muchos equipos de polo empezaron a usar variantes de esta camiseta de punto, que dieron lugar al tejido de punto de algodón. El punto se convirtió en un tejido muy común para el polo como deporte y, poco después, se le añadió el cuello, transformando la camiseta original en la camiseta de polo. Para que el polo de tricot fuera más práctico, se le añadió una tapeta con dos botones en la parte delantera para abrir la prenda y permitir que la cabeza pasara fácilmente. En ese momento nace el polo que todos conocemos y que utilizan casi todos los equipos de polo del mundo. El jersey de algodón 100 % alcanzó gran popularidad gracias a su comodidad y a su estilo elegante. Durante muchos años, La Martina ha desarrollado este emblemático tejido, introduciendo distintos gramajes, tratamientos y características. Para diferenciarse de los equipos contrarios, los jugadores llevaban camisetas de distintos colores, algunas estaban adornadas con rayas horizontales o diagonales en color y algunas llevaban un número en la espalda para indicar la posición en la que jugaban en el campo».

Zara tiene el polo por menos de 30 euros ideal para las mujeres elegantes que no dudan en apostar por una prenda con mucha historia y una versatilidad enorme. Es hora de apostar por este tipo de piezas que acabará siendo la que mejor se adaptará a nuestro bolsillo y estilo.