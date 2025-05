Ni manicura francesa ni brillo: los mejores diseños de uñas para acertar en bodas, bautizos y comuniones

Si tienes un evento, no puedes descuidar tu manicura. Ahora se llevan colores más claros, oda a la primavera, y técnicas nail art que se ven y aportan atrevimiento. Siempre en consonancia con tu look, te mostramos los mejores diseños de uñas para que en las bodas y comuniones puedas destacar.

Ahora bien, primero hay que cuidar de las uñas, tratarlas, mantenerlas y luego aplicar ese diseño que marca diferencia. Y aplicar ese color, siempre más naïf en esta época del año, pues contrasta con los meses algo más fríos. Seguro que tu manicura estará impresionante con estas tendencias y técnicas que ofrecen siempre un diseño perfecto y en tendencia. Los expertos nos dan su mirada sobre lo que más se lleva en este momento.

Los mejores diseños de uñas para acertar en eventos

Uñas jabón

Las soap nails o uñas con efecto jabón son una de las tendencias más destacadas esta primavera, llamadas así por su parecido con las pompas de jabón que deja un baño de espuma, una manicura minimalista, elegante y de apariencia traslúcida (semi-invisible) y con mucho brillo que podemos acompañar con tonos rosa suave, beige, nude, peach o blanco leche.

Aunque no tienen un acabado perlado, los colores utilizados sí son neutros y milky principalmente, dejando una imagen de uñas limpias, hidratadas y siempre glossy para cualquier actividad del día.

Para analizar este diseño de uñas, Maribí Arnedo, formadora y técnica de uñas de Bio Sculpture España, destaca que se caracterizan por su versatilidad y adaptación a cualquier entorno: «Podemos llevar unas soap nails a la oficina, a un evento, una fiesta por la noche, para salir al cine o incluso para estar en casa realizando cualquier actividad, no tenemos que pensar con qué vestido o bolso nos queda mejor y además dejan una imagen de pulcritud e higiene en nuestra manos que sin duda nos favorece. A diferencia de las uñas clean, no son tan transparentes ni tan traslúcidas».

Manicura francesa en rosa pastel

Aunque hay muchos otros diseños actuales, la manicura francesa sigue en tendencia porque es una clara elección atemporal, indica preferencia por lo clásico y lo duradero, evitando las modas pasajeras. En Semilac lo saben y tienen variedad de tonos para este estilo. Es el caso del Strawberry Ice, un tono rosa pastel cuyos destellos de diferentes tamaños se asemejan al efecto del hielo picado y hacen que tu manicura se vea especial.

Tanto si sueñas con un paseo tranquilo por los jardines florecientes o haces un pícnic bajo los cerezos en flor, este esmalte es el complemento perfecto para capturar la magia de la temporada.

Uñas coral: diseños de uñas tendencia

Uno de los tonos que ha resurgido con fuerza esta temporada en manicura y pedicura es el coral, ideal para los looks más boho chic (tendencia en auge esta temporada), que aporta un toque especial, primaveral y fresco a cualquier look. En Vitry apuestan por él y lo tienen en una fórmula 100% vegana con una fórmula de lacas de uñas Be Green, que incluye solventes vegetales elaborados a partir de materiales renovables y de origen natural, como el maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar.

Además, también contiene la innovadora fórmula permeable Oxygene, exclusiva de Vitry. Esta tecnología respeta la fisiología natural de la uña y la deja respirar para que esté más sana y resistente, a la vez que asegura la intensidad del color, el brillo, la fijación y el secado.

Asimismo, contiene fitocoral, más conocido como “el polvo de los océanos”, un ingrediente activo a base de biocerámica, que permite que la uña sea aún más resistente y fuerte. Este ingrediente activo aporta calcio al corazón de la uña. También incluye ingredientes como el hierro, el zinc y el magnesio, una asociación que aporta fuerza y resistencia.

Tonos pastel para la primavera

Según Entity España, en esta época del año y, en especial para los eventos a los que asistirás, hay tonos pastel y la manicura clean, con muchos tonos nude y rosas siempre muy naturales, dando un look sofisticado pero llamativo al mismo tiempo: “Los lilas, los albaricoques, el coral, el salmón, el marfil, el azul bebé… todos ellos son tonos suaves y relajados que contrastarán con otros como el mocha mousse, ya sea solo o combinado con base milky o rosa claro, la mezcla de este color es mágica en escalera de color o con tendencias más vibrantes como tonos cromáticos y el ojo de gato, tan de moda”.

En cuanto al nail art, los expertos de Entity España destacan que tiende a ser minimalista: «Se verán detalles con toques de tendencia en plata, chrome, dorado, ópalo, magenta, etc. y el tamaño y forma de las uñas, más bien de cortas a medias, sobre todo cuadradas y almendradas».