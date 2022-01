Las New Balance de Laura Escanes que quedan de locos con cualquier look

Laura Escanes luce las New Balance del momento que quedarán bien con cualquier look y tienen un precio que impresiona. A la hora de buscar unas zapatillas deportivas que combinen con todo y que acaben siendo las que consigan aquello que buscamos, ofrecernos la máxima comodidad durante más tiempo. La actividad diaria nos obliga a ir en busca de complementos que puedan aportarnos todo lo que queremos para el día a día. Sin parar ni un momento, podremos hacernos con las zapatillas perfectas al más puro estilo New Balance, del estilo de Laura Escanes.

Laura Escanes luce las zapatillas New Balance que quedan de locos con cualquier look

Las zapatillas New Balance más deseadas del momento las lleva Laura Escanes, la influencer ha aparecido en redes sociales con un bolso de alta gama y este complemento. Las New Balance se han convertido en un objeto de deseo en toda regla, son un tipo de calzado que lleva años triunfando en todo el mundo y ahora en España se ha ganado a pulso ocupar un lugar destacado en los armarios de las influencers como Laura Escanes o María Pombo.

La marca New Balance son como las Converse, tienen un diseño que lleva décadas siendo icónico. Una pieza que se acabará convirtiendo en una inversión destinada a durarnos años y años. No habrá forma de perder de vista un calzado que año tras año veremos en las tiendas y en las calles de las principales ciudades.

Están hechas de materiales de primera calidad. Se nota en cada uno de los detalles que forman estas zapatillas. Desde la N característica hasta el resto del calzado que se adapta perfectamente a nuestros movimientos. Es un tipo de zapatilla deportiva que permite libertad de movimientos. Toda una generación de profesionales del deporte ha recorrido las canchas de baloncesto con este tipo de zapatillas.

Las New Balance 550 Blanco y azul son el modelo que Laura Escanes ha lucido y se vende por 125 euros en la página web de la marca. Un precio que representa una inversión y acabará siendo amortizado gracias a un calzado cómodo que será capaz de combinar con casi cualquier prenda.

La moda de las zapatillas con los vestidos, las faldas o el traje para ir a la oficina es una de las mejores opciones para conseguir un complemento perfecto en todos los sentidos. Dile adiós a la era de los tacones y hola a una nueva era en la que las zapatillas deportivas como las New Balance de Laura Escanes vivirá su reinado.