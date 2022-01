Las New Balance color pastel rebajadas en Asos para resaltar tu estilo

Asos tiene las zapatillas deportivas New Balance de color pastel rebajadas ideales para resaltar tu estilo, combinan con todo y son una auténtica maravilla. Las zapatillas se han convertido en el complemento básico que causa furor, durante estos meses hemos aprendido la importancia de caminar con total comodidad o incluso correr. Optar por ir en bicicleta o a pie al trabajo se ha convertido en la forma de hacer ejercicio que estábamos buscando, siempre y cuando tengamos el calzado adecuado. Las New Balance de Asos tienen un descuento del 40%, por mucho menos de lo que costaban, nos llevamos a casa esta maravilla.

Asos tiene rebajadas las New Balance de color pastel ideales para resaltar tu estilo

Las zapatillas New Balance son un clásico que nunca pasa de moda. No importa los años que pasen, esa N que las decora es todo un símbolo atemporal. Desde hace décadas esta marca de Estados Unidos compite para vestir los pies de millones de personas de todo el mundo, no solo deportistas, también amantes de la comodidad más absoluta.

Asos es la tienda online del momento que puede permitirse rebajar al máximo unas zapatillas New Balance de lujo. El precio de este complemento era de 100 euros, pero con un descuento del 40%, pueden ser nuestras por 60. Un ahorro de 40 euros que nos vendrá de maravilla para hacer frente a una terrible cuesta de enero.

De tonos pastel, crema y gris, nos permiten salirnos de los colores blanco o negros convencionales. Avanzamos hacia unos tonos mucho más alegres con ese toque romántico que los pastel nos permiten disfrutar en primera persona. Combinarán de igual forma con cualquiera de nuestros looks y aportarán la luz que buscamos a unos pies que estarán todo el año cuidados con estas zapatillas New Balance.

Este diseño inspirado en las zapatillas de deporte clásicas de los años 70 tiene una suela alta, perfecta para ganar unos centímetros de más y darnos la altura que queremos. No renunciamos a caminar kilómetros y kilómetros sin cansarnos, son perfectas para ir a trabajar o para hacer deporte.

El precio de estas zapatillas es el detonante para comprarlas, por mucho menos de lo que cuestan y con un diseño icónico, vamos a tener zapatillas para años y años. Asos ya ha empezado a agotar algunas tallas y lo ha hecho, antes de que te quedes sin ellas, pon rumbo a esta tienda online, es la oportunidad que estabas esperando.