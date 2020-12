La biker es una de las prendas más deseadas de este 2020, Nagore Robles ha sido una de las primeras en apostar por este elemento en su look. Después de cortarse un flequillo que le quita unos años de encima, la colaboradora ha decidido ponerse una prenda estelar para estas fiestas. La biker nos puede abrigar en mayor o menor medida, siempre y cuando la usemos con unos complementos especiales. Con vestido, falda, pantalón o cualquier otra prenda, una buena biker negra combina con todo. Por 39,95 euros tienes la biker de Nagore Robles en tu armario o debajo del árbol de Navidad.

La biker de Zara de tendencia que lleva Nagore Robles rejuvenece

Esta biker es Zara representa una de las mejores opciones para Papa Noel una buena prenda que nos traerán estas fiestas. Es un básico de color negro que nos aportará un look muy motero para conseguir lucir una chaqueta calentita y original. La biker está preparada para cualquier ocasión y es una inversión imprescindible para estos días.

La chaqueta perfecta a cualquier edad. Nagore Robles nos enseña que no hay edad para lucir esta prenda, ella es una treintañera segura de sí misma. Pero esta biker de Zara no conoce de edades o de estilos, podemos tenerla siempre en el armario preparada sin independencia de la talla que tengamos.

Es un básico que siempre quedará bien. No importa el estilo que tangamos, lo mejor de esta biker es que siempre quedará perfecta. El estilo informal que desprende es también elegante y atemporal. Este tipo de chaqueta inspirada en los moteros está presente desde hace décadas en las pasarelas de moda de medio mundo.

De efecto piel es una de las opciones low cost. Es una manera de abrigarse sin gastar demasiado, 39,95 euros. Una buena opción que nadie sabrá si es original o no, al contrario, parecerá que tenga un precio más elevado. En los detalles de esta chaqueta veremos en primera persona todos los elementos necesarios para destacar o lucir una chaqueta original y divertida.

Zara tiene una opción más cara de piel, pero tampoco demasiado, son 89 euros que pueden convertirse en un buen regalo de Navidad. Una chaqueta de estas características la podemos encontrar por unos 100 euros en cualquier otra tienda, pero Zara la ofrece a un precio más competitivo que cualquiera. Se parece mucho al otro modelo, pero con el material de alta calidad y los detalles que destacan como la parte de abajo con el cinturón y las cremalleras.

La biker es perfecta para cuando no hace mucho frío, en esos días en los que el sol brilla o queremos recorrer las calles con una bufanda y unos buenos guantes. Si somos muy frioleras necesitaremos un buen jersey debajo para no pasar frío. De esta manera conseguiremos disfrutar al máximo de una biker perfecta para las bajas temperaturas. Abrigará lo suficiente y nos dará mucho estilo.

Es una chaqueta que estiliza. No nos supondrá un añadido más como las acolchadas que tienen a hacer ganar unos kilos de más. Al contrario, con un biker nos quitaremos unos kilos y más si se trata de un tipo de prenda que está hecha en negro, un color que es elegante y además nos ayudará a vernos más delgadas. No importa los detalles que tenga, no nos hará ganar esos kilos de más como sucede con otro tipo de chaqueta que abultan más.

Combinará con todo nuestro armario. Esta prenda es una de las más versátiles que existen. Con vestidos románticos conseguiremos un total look de lo más especial, con ese punto roquero o motero que dará más intensidad a nuestro día a día. Tal como va Nagore con unos pantalones y unas deportivas, con una camiseta básica saldremos a la calle perfectas. No hay edad para esta prenda, ni complementos que se le resista.

La biker es la prenda estelar de estos días, una buena opción para incluir en la lista de deseos para las Navidades. Una buena manera de nutrir nuestro armario con una chaqueta se convertirá en esencial. Una vez hayamos probado esta biker no querremos ninguna otra chaqueta básica, es tan cómoda y bonita, además de favorecedora que no podremos quitárnosla jamás. Zara crea año tras año este básico que estará preparado para triunfar en varias versiones más o menos caras.

Desde 39 euros hasta los 89 de la versión más cara, una chaqueta atemporal que nunca pasará de moda y siempre nos aportará ese estilo y confort que necesitamos. Este 2020 es el momento de sacar un poco más de garra a la hora de vestir el cuero, las cremalleras y los complementos harán que nuestro estilo tenga un punto más agresivo. No esperes a quedarte sin esta chaqueta, la biker de Zara será uno de los regalos más deseados estas navidades.